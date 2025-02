Silenci després del que ha explicat Sofía Vergara sobre Penélope Cruz: 'Molts diners'

Sofía Vergara és una de les actrius més reconegudes i estimades de Hollywood. No obstant això, els seus inicis no van ser senzills i va estar a punt de deixar-ho tot pel seu accent colombià. Afortunadament, no ho va fer i, figures com Penélope Cruz, la van ajudar a acceptar i treure partit dels seus orígens.

En el cas de Penélope, el que ha confessat d'ella és que no entenia com no dissimulava el seu accent quan actuava. Sofía ha reconegut que s'ha gastat “molts diners” en professionals perquè l'ajudessin a dissimular el seu to, sense cap èxit. No obstant això, ara és precisament la seva particular forma de parlar el que marca la diferència amb la resta d'actrius.

Sofía Vergara sorprèn amb la seva opinió sobre Penélope Cruz

Sofía Vergara, nascuda a Barranquilla, Colòmbia, va emigrar als Estats Units amb l'esperança de triomfar a Hollywood. No obstant això, el seu accent colombià es va convertir en un obstacle significatiu en els seus primers anys a la indústria. Així ho ha confessat la mateixa actriu en una entrevista per a The Hollywood Reporter.

En ella, Sofía ha sorprès explicant l'interès que li va despertar Penélope Cruz i per què l'espanyola no dissimulava el seu accent. A diferència de la dona de Javier Bardem, Vergara reconeix haver-se gastat “molts diners”, en professionals que l'ajudessin en la seva pronunciació, sense èxit. “No puc treure'm aquest accent, no importa el que faci”, ha explicat en la seva entrevista.

Al principi, Sofía va intentar adaptar el seu accent als estàndards de l'anglès nord-americà. Va prendre classes de pronunciació amb l'esperança de suavitzar el seu accent colombià. No obstant això, aviat es va adonar que això no era suficient, i el seu esforç va resultar frustrant.

Al seu costat, actrius com Penélope Cruz triomfaven tot i els seus orígens i li va cridar l'atenció que no ho dissimulessin. “No podia creure que Penélope Cruz o Salma Hayek no dissimulessin el seu accent”, assenyala.

La indústria cinematogràfica de vegades posa limitacions a aquells actors i actrius la pronunciació dels quals no és nativa. Tal va ser el cas de Sofía o l'actriu espanyola que van sentir que els seus accents podrien ser un obstacle per segons quins papers.

En el cas de la dona de Bardem, ràpidament va saber encaixar i fer dels seus orígens la seva carta de presentació. De la mateixa manera, l'accent de Vergara s'ha convertit en la seva millor qualitat i el que marca la diferència amb la resta.

Sofía Vergara confirma que va estar a punt de deixar-ho tot

Sofía Vergara va enfrontar molts desafiaments en els seus inicis a Hollywood a causa del seu fort accent. Encara que el seu talent era innegable, la seva pronunciació en anglès va ser vista com un obstacle.

Des dels seus inicis, Vergara ha estat conscient de com el seu accent influeix en la percepció del seu treball. En diverses entrevistes, ha expressat la seva frustració per les limitacions que això li ha imposat. A més, reconeix que sovint, s'ha sentit atrapada en rols estereotipats que no reflecteixen el seu veritable potencial com a actriu.

De fet, ha reconegut que la seva impotència va ser tan gran que va estar a punt de renunciar i deixar-ho tot. “Vaig dir: «No puc fer això, no puc, me'n torno a Miami o faig una altra cosa», perquè això, per descomptat, et limita”, ha confessat.

Per fortuna no ho va fer i el seu paper a Modern Family la va catapultar a la fama i li va permetre demostrar el seu talent. No obstant això, fins i tot en aquesta exitosa sèrie, el seu accent va ser un tema recurrent, però li va servir per acceptar-lo de manera definitiva.

Al llarg dels anys, ha après a desafiar aquests prejudicis. El seu èxit es deu en part a la manera en què va transformar el seu accent en una fortalesa. Al final, això no només la va fer més autèntica, sinó també més apreciada.