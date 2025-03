S'han separat Meghan Markle i el príncep Harry? Al final, tota la veritat!

Meghan Markle i el príncep Harry continuen sent el centre d'atenció al Regne Unit, tot i viure als Estats Units des de 2020. Encara que van intentar escapar de l'escrutini públic, els rumors sobre el seu matrimoni no cessen. En els últims mesos, els mitjans britànics han assenyalat senyals de crisi en la seva relació, cosa que ha posat tothom en alerta.

Rumors sobre problemes en el matrimoni

La relació entre Meghan Markle i el príncep Harry ha estat sota el focus des del seu primer dia junts. Encara que han intentat mantenir la seva vida privada en secret, no han aconseguit escapar de l'especulació. Els mitjans anglesos s'han fet ressò: "Encara que la vida no ha estat avorrida per als dos, potser l'avorriment seria millor que el caos al qual estan sotmesos ara".

La situació no millora, especialment ara que estan a punt d'estrenar la seva sèrie a Netflix. "La vida no sembla estar tornant-se més fàcil per a la parella. Hi ha senyals d'alerta en el matrimoni que són difícils d'ignorar", van dir a The List.

Visions oposades sobre el futur

Una de les principals causes de la tensió en el matrimoni seria les diferents visions del futur que tenen Meghan Markle i el príncep Harry. S'ha dit que Harry desitja tornar al Regne Unit amb els seus fills, perquè puguin conèixer la seva terra natal, però Meghan no ho comparteix. "El príncep Harry i Meghan Markle tenen visions diferents del futur", van mencionar fonts properes a la parella.

A més, els problemes econòmics estarien pressionant encara més la relació, segons apunta una font propera al matrimoni: "Necessitaven els diners: la manera com viuen i el ritme al qual gasten... Es quedaran sense efectiu més aviat que tard, i no és com si algú estigués corrent a contractar-los", afirmava. "Com han demostrat una vegada i una altra, quan guanyen diners és quan han venut la família i aquesta vaca ha estat munyida", va afegir.

L'aïllament de Harry i els seus efectes

Harry també sembla estar patint de solitud als Estats Units. Allunyat de la seva família i sense un cercle d'amics proper, el seu estat emocional podria estar afectant la seva relació. "Qualsevol ressentiment que Harry tingui cap a la seva família pot estendre's a la seva relació amb Meghan Markle", van explicar fonts de confiança.

A això se sumen els problemes amb la família de Meghan Markle, que també semblen estar influint en el seu benestar. "Meghan està distanciada de la major part de la seva família immediata i fins i tot va ser demandada per difamació per la seva mitja germana, Samantha Markle", van assenyalar. "Tampoc es parla amb el pare, només amb la mare, l'única de la família que va assistir al seu casament amb el príncep", van remarcar.

La tensió visible en públic

Els experts en llenguatge no verbal també han notat la incomoditat entre Meghan i Harry en esdeveniments públics. El 2023, durant un concert de Beyoncé, Harry va mostrar signes d'incomoditat, mentre que Meghan semblava relaxada. "Harry estava rígid com una taula, amb cara de pomes agres", van afirmar els experts.

A més, sobre els esdeveniments als quals assisteixen junts: "Meghan Markle i el príncep Harry semblen avergonyir-se l'un de l'altre". En conclusió, els senyals de crisi en el seu matrimoni són cada vegada més clars. "Els ducs de Sussex estan molt subjectes a la negativitat dels externs, i cada parella té un límit que pot gestionar", pronostiquen des de The List.