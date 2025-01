Els secrets més impactants de l'actor Javier Bardem, el marit de Penélope Cruz

No hi ha cap dubte que Javier Bardem és un dels majors representants del cinema espanyol a nivell internacional. No obstant això, i igual que la resta de mortals, el marit de Penélope Cruz té un passat que molt pocs coneixen.

Durant la seva llarga i exitosa trajectòria professional, l'actor ha tingut l'oportunitat de treballar en grans projectes de Hollywood, com les exitoses sagues James Bond o Piratas del Caribe.

A més, i per si fos poc, el 2008, Javier Bardem va guanyar l'Oscar a millor actor de repartiment pel seu treball a la pel·lícula nord-americana No es país para viejos. No obstant això, també va ser nominat en altres ocasions pels seus papers a Antes que anochezca i Biutiful.

No obstant això, aquesta figura imprescindible del cinema del nostre país té un passat desconegut per a molts. Ara, farem un repàs per alguns dels secrets més impactants del marit de Penélope Cruz.

Els secrets més impactants de Javier Bardem: des del seu treball com a stripper fins als seus problemes econòmics

La infància de Javier Bardem no va ser gens fàcil, tant és així que va estar marcada per les dificultats econòmiques. Després de la separació dels seus pares, poc després del seu naixement, l'actor va haver de cuidar la seva mare, Pilar Bardem.

Des de llavors, la situació econòmica de la família va ser tan complicada que, fins i tot, no podien cobrir les seves necessitats bàsiques. No obstant això, amb esforç i dedicació, van aconseguir superar amb èxit aquestes adversitats.

No obstant això, els problemes econòmics del marit de Penélope Cruz van continuar durant la seva joventut. Tant és així que el van portar a treballar com a stripper. Aquesta experiència, però, va ser breu, ja que només va treballar durant una nit en una actuació que va durar tot just deu minuts.

El més curiós d'aquest episodi va ser la presència de la seva mare, Pilar Bardem, entre el públic. Ella va assistir per vigilar el que feia el seu fill i va acabar sentint-se orgullosa de la seva actuació.

Javier Bardem va provar diversos camins abans que la seva vida es lligués al món de la interpretació

El gust pel dibuix i la pintura va acompanyar Javier Bardem des de petit. Tant és així que, mentre els seus companys jugaven al pati de l'escola, ell preferia quedar-se a classe dibuixant. Era un amant del realisme i de l'estil característic dels còmics.

Per això, abans de saber que la seva carrera professional estaria lligada al món del cinema, la seva idea era convertir-se en pintor. De fet, durant quatre anys, va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de Madrid.

No obstant això, i malgrat la seva dedicació, aviat es va adonar que no tenia el talent necessari per triomfar en aquesta disciplina i va abandonar els seus estudis.

En aquell moment, l'actuació era per a ell tan sols un passatemps, una forma de guanyar diners mentre intentava millorar les seves habilitats artístiques. No obstant això, no va aconseguir assolir l'èxit esperat.

Per aquest motiu, Javier Bardem va decidir unir-se a l'estudi de Juan Carlos Corazza. Aquest reconegut mestre d'actors i director de teatre va ser clau en la seva formació actoral. Tant és així que, després de consolidar la seva carrera al cinema, el marit de Penélope Cruz manté una relació propera amb ell.

A més, abans de dedicar-se al cinema, l'actor també va jugar a rugbi durant 14 anys, arribant fins i tot a formar part de la selecció espanyola juvenil. Com a membre del CR Liceo Francés de Madrid, va exercir els rols de pilier i tercera línia.

Altres dels secrets més impactants de Javier Bardem: les seves fòbies i la seva història d'amor amb Penélope Cruz

Una de les majors pors de Javier Bardem són els taurons. Aquesta fòbia va començar quan era nen després de veure la pel·lícula Tiburón, que li va causar un gran impacte. No obstant això, encara que sap nedar perfectament, prefereix no allunyar-se massa de la costa per evitar qualsevol situació de perill.

Una altra de les seves majors fòbies és la conducció, ja que tem morir en un accident de trànsit, motiu pel qual mai va aprendre a conduir. Per això, quan ha de rodar escenes al volant, sol·licita que les preses siguin en línia recta per evitar problemes.

Però un dels temes que més criden l'atenció sobre la seva vida personal és el seu romanç amb Penélope Cruz. Encara que es van conèixer durant el rodatge de Jamón, jamón, la seva història d'amor no va començar fins anys després, durant el rodatge de Vicky Cristina Barcelona, del famós director Woody Allen.

Javier Bardem va quedar impressionat pel caràcter apassionat de l'actriu, especialment en les escenes de discussió en què llançava plats amb fúria. Encara que va arribar a qüestionar-se la seva relació, el temps ha demostrat que la seva decisió va ser encertada: es van casar el 2010 i tenen dos fills.