Sonsoles Ónega es queda muda amb el testimoni del fill de Sonia Martínez: 'Odio'

Sonia Martínez va ser durant la dècada dels 80 la presentadora més coneguda i estimada de la televisió. No obstant això, la seva trista i tràgica mort encara ressona més de tres dècades després. Sonsoles Ónega ha volgut recordar-la comptant amb Hugo Padilla, el fill de Sonia que va relatar com van ser els seus últims dies.

Segons ha explicat el jove, a la vida de Sonia hi va haver "moments d'amor", però també d'"odi" que la van marcar per sempre. La seva esgarrifosa entrevista va deixar muda a Sonsoles que no va poder evitar emocionar-se davant les seves paraules. "La van estimar malament", va assenyalar Ónega sobre l'entorn en el qual es va moure Sonia Martínez.

Sonsoles Ónega s'emociona davant el record de Sonia Martínez

Sonsoles Ónega ha estat tota la setmana recordant a Sonia Martínez, una de les presentadores més estimades dels 80. La vida de la periodista va estar marcada per les drogues i el virus de la SIDA que, tristament, va acabar amb ella el 1994. 31 anys després de la seva mort, Hugo, el seu primogènit, va acudir a Y ahora Sonsoles per recordar la seva mare.

Sonsoles es va quedar muda en escoltar de boca d'Hugo com el final de Sonia va estar marcat per l'"odi". Malgrat la seva fama, quan la salut de la mítica presentadora va començar a deteriorar-se, molts familiars i amics de professió li van girar l'esquena. En aquella època, l'estigma de la SIDA estava molt estès i els malalts van veure com la societat els girava l'esquena.

Sonia Martínez va ser una d'elles i el seu fill ha reaparegut per lamentar la solitud en la qual va morir la seva mare. "No sé què ha fet tan greu per merèixer aquest abandonament, no la van respectar ni en vida ni en la mort", ha denunciat Hugo.

Els seus últims anys els va viure entre la prostitució i les addiccions fins que va ser ingressada en un hospital on va morir. El seu únic clau al qual aferrar-se era el seu fill Hugo, la infància del qual va estar marcada per les tragèdies familiars. "Tenia set anys quan el meu pare es precipita d'un tercer", ha recordat emocionat.

El testimoni de Padilla va emocionar el públic de Y ahora Sonsoles i la mateixa presentadora que era incapaç d'articular paraula. "La van estimar malament", va assenyalar després que el fill de Sonia posés en relleu l'entorn en el qual va viure la seva mare.

Sonsoles Ónega ret homenatge a Sonia Martínez

Sonsoles Ónega ha volgut que el nom de Sonia fos de nou recordat després de dècades després de la seva mort. Va ser una de les grans de la televisió, però la seva trajectòria va caure en l'oblit, sepultada pels seus problemes d'addicció.

El seu fill ha explicat que "ningú va anar al seu enterrament", i que de l'esplendor que va acompanyar a Sonia als 80 no va quedar res. De la nit al dia va passar a ser repudiada per la mateixa societat que dia a dia l'aplaudia davant el televisor.

El tracte que va rebre va ser del tot indigne, i per això Sonsoles ha volgut retre-li homenatge i donar-li la importància que sempre s'ha merescut. Hugo s'ha mostrat molt agraït amb Ónega per aquest gest, encara que reconeixia que li dolia recordar el declivi de la seva mare.

"La meva mare no va faltar ni un sol dia dels que li tocava visitar-me", ha rememorat Hugo posant en valor l'esforç que va fer Sonia. Malgrat la seva delicada situació, el seu fill era l'únic que la mantenia en peu. Encara que va quedar a cura d'un familiar, sempre que podia anava a veure'l perquè no sentís que la seva mare l'havia abandonat.

Trenta anys després, Hugo ha pogut superar la seva dura infància i ha trobat la manera de ser feliç. També la manera de reconciliar-se amb la seva mare, a qui sempre portarà en el seu cor.