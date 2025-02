Les salvatges vacances del príncep Guillem i Kate Middleton a Eivissa

Durant un breu descans de les seves obligacions reials, Guillem i Kate es van escapar a la festa espanyola per excel·lència: Eivissa. El 2006, van acceptar la invitació de Gary Goldsmith, l'excèntric oncle de Kate, qui els va acollir a la seva vila de luxe, coneguda com La Maison de Bang Bang. Aquesta vila, famosa per les seves festes salvatges, va ser l'escenari d'una estada plena de diversió i moments espontanis que la parella reial no oblidarà.

La vila de Gary Goldsmith: un lloc ple d'excessos

Gary Goldsmith, conegut per la seva vida plena d'escàndols, va comprar aquesta vila després de vendre la seva part d'un negoci de reclutament, guanyant una fortuna de 17 milions de lliures. Va decidir fer servir els diners per gaudir de la vida, i aviat la vila d'Eivissa es va fer famosa per les festes sense fi.

El lloc va ser apodat La Maison de Bang Bang pel seu ambient desinhibit i la relació amb la vida nocturna i les festes sense límits. Gary va ser captat el 2009 mentre consumia cocaïna i donava instruccions a un periodista encobert sobre com contactar amb prostitutes brasileres.

"Les meves primeres paraules al príncep Guillem van ser: 'Eh, cabró! Has trencat les meves piràmides de vidre?", va explicar l'oncle de Kate. "Ell i un amic havien estat jugant a les pilotes i van trencar totes aquestes piràmides ornamentals que tenia'", va dir.

Durant la seva estada a l'illa, Guillem i Kate van aprofitar per gaudir d'una estada lluny de la mirada pública. Amb la guia de Gary, la parella reial es va embarcar en una sèrie d'activitats, que van incloure passejos en iot cap a l'illa de Formentera.

L'escapada de Kate Middleton i Guillem a Eivissa

Eivissa es va convertir en el lloc ideal perquè Guillem i Kate es deixessin portar per la diversió. Segons Gary, la parella es va submergir en l'experiència completa de l'illa.

Tots dos es van unir als amics de Gary per gaudir de les típiques festes d'Eivissa. Guillem, entusiasta de la música, fins i tot va aprendre a punxar en una de les festes organitzades al jardí de la vila.

Segons Gary, el príncep va gaudir tant que va arribar a dir: "El rei és a la casa!" al moment d'introduir una cançó. A més, la parella va aprofitar l'ambient relaxat per participar en jocs i gaudir del temps a la vila. Van passar llargues hores al saló de jocs, on es van instal·lar taules de billar i ping-pong, i els moments de festa van ser interminables.

Una ullada a la vida reial i els secrets familiars

La visita de Guillem i Kate a la vila de Gary Goldsmith es va mantenir en secret, però no va durar gaire la privacitat. Gary, conegut pels seus comentaris imprudents, va ser gravat en una entrevista filtrada on parlava de la visita dels royals.

Durant la conversa, va revelar detalls sobre el comportament relaxat de la parella i com van gaudir de l'illa. Gary va explicar, entre altres coses, com la jove parella gaudia dels banys de fang a l'illa.

Així mateix, va confessar que Kate havia tornat a la vila el 2007 durant la breu ruptura entre ella i Guillem. Els prínceps planejaven tornar a acudir a la mansió el 2009. Però van decidir no tornar més després de sortir a la llum l'escàndol de les festes que organitzaven.

Malgrat els escàndols que envolten Gary, la seva vila i les seves festes continuen sent part de la història de la família reial. Encara que la família reial va pretendre que aquelles vacances passessin desapercebudes per mantenir la seva imatge pública, no ho van aconseguir.