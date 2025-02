Meghan, acaramel·lada amb Harry després de la crítica de Trump cap a ella: 'Terrible'

Meghan Markle i el príncep Harry van ser el centre d'atenció en la inauguració dels Invictus Games a Vancouver, on van mostrar una gran complicitat i suport als competidors. Malgrat les recents crítiques de Donald Trump, la duquessa de Sussex no va permetre que aquests comentaris enterbolissin l'esdeveniment. La parella es va mostrar feliç i relaxada mentre gaudia de la cerimònia, envoltats de militars i veterans que van participar en els jocs creats per Harry el 2014.

Harry i Meghan, units en la causa dels Invictus Games

La parella es va presentar junta a la cerimònia d'obertura, amb Meghan mostrant-se molt afectuosa amb Harry. Al llarg de l'esdeveniment, la duquessa de Sussex es va deixar veure abraçant el marit, fent-li petons i recolzant el cap a la seva espatlla.

Tots dos es van acostar als competidors, demostrant el seu suport. Meghan es va mostrar molt compromesa amb la causa dels Invictus Games, que busquen inspirar els veterans a través de l'esport.

A més, la duquessa va aprofitar per compartir un moment íntim amb els competidors, fins i tot captant l'ambient de l'estadi amb el mòbil. La parella no va deixar que els comentaris negatius de Trump els afectessin i va continuar en l'esdeveniment amb un enfocament en la unitat i el respecte mutu.

El context de les crítiques de Donald Trump

Les recents declaracions de Donald Trump, en què va qualificar Meghan Markle de "terrible", semblaven haver deixat de banda l'energia positiva dels Invictus Games. No obstant això, la duquessa no es va deixar portar per les crítiques i va mostrar el seu suport tant a Harry com als participants.

Mentrestant, Harry va aprofitar el seu discurs per ressaltar el valor de la unitat en temps de dificultat. "Representem 23 nacions i som aquí en esperit d'unitat", va dir el príncep, qui va parlar sobre el "sagrat deure" de donar suport als veterans. La parella va demostrar una vegada més que, malgrat les tensions externes, la seva relació i la feina per causes socials continua sent una prioritat.

La participació dels artistes en l'esdeveniment

La cerimònia d'obertura també va ser una festa de música, amb artistes com Katy Perry i Coldplay participant en l'esdeveniment. Coldplay, encapçalat per Chris Martin, va interpretar l'himne dels Invictus Games.

Per la seva banda, Katy Perry va obrir amb una interpretació de Roar, que va ressonar amb força a tot l'estadi. Aquests moments van contribuir a crear un ambient de camaraderia i respecte, on l'esport i la música es van unir per celebrar els competidors.

La presència d'aquests artistes, juntament amb la de Meghan i Harry, va fer que l'esdeveniment fos encara més especial per als participants. Les crítiques externes van passar a un segon pla en aquest esdeveniment. El més important va ser l'esperit de superació i la lluita per la inclusió dels veterans.