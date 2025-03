Salva Reina trenca el seu silenci i confessa com està la seva relació amb Kira Miró

Malgrat el discret que sempre ha estat a l'hora de parlar sobre la seva vida privada, Salva Reina ha trencat el seu silenci per pronunciar-se sobre la seva relació amb Kira Miró. "És una persona increïble", ha assegurat davant dels mitjans de comunicació.

No hi ha dubte que aquest conegut actor està passant per un dels millors moments de la seva vida, tant a nivell personal com professional. I és que, a més d'haver rebut el Goya a Millor Actor de Repartiment pel seu impecable paper a la pel·lícula El 47, la seva vida sentimental no pot anar millor.

Han passat ja quatre anys des que Salva Reina i Kira Miró van començar la seva bonica, però discreta, història d'amor. Una relació que, malgrat el temps, segueix igual de forta i sòlida que el primer dia.

Ara, l'actor ha reaparegut en la sisena jornada del Festival de Cinema de Màlaga, esdeveniment cultural en el qual ha presentat el seu nou projecte. No obstant això, on veritablement ha acaparat totes les mirades ha estat en el photocall d'aquest esdeveniment.

Encara que no ha pogut revelar més detalls sobre el seu nou projecte professional, ha transcendit que Salva Reina tornarà a treballar colze a colze amb la seva nòvia, Kira Miró. Un detall que no ha passat desapercebut per als mitjans de comunicació.

Tant és així que els reporters han aprofitat l'ocasió per preguntar-li al respecte. Moment en què l'actor ha deixat al descobert el punt en què es troba la seva relació.

Salva Reina trenca el seu silenci i desvela en quin punt està la seva relació amb Kira Miró

Aquest dimecres, 19 de març, Salva Reina no ha tingut cap problema a deixar al descobert com està realment la seva relació amb Kira Miró. Amb un somriure al seu rostre, l'actor no ha pogut evitar omplir d'elogis la seva actual parella sentimental:

"Kira és increïble perquè és una actriu incommensurable i una persona meravellosa. No sempre són dues coses que van de bracet, però bé, Kira és una persona increïble... És una gran companya i llavors, doncs, al final és un gustàs treballar amb ella".

En aquest moment, Salva Reina ha reconegut que se sent molt afortunat de tenir Kira Miró al seu costat, i no només per l'amor que sent cap a ella. A més, ha assegurat que tots dos es donen suport mútuament en les seves respectives carreres interpretatives.

"Tenim la sort que tots dos treballem en la mateixa professió, i evidentment jo quan tinc algun dubte, doncs li comento. La gent, a qui li comenta? Al que té proper, i què és més proper que la teva parella", ha afegit a continuació.

Finalment, i aprofitant la festivitat del Dia del Pare, els reporters li han preguntat a Salva Reina si entre els seus plans es troba el de ser pare. "Tant de bo, m'hauria encantat, però ja tinc més anys que un bosc... Amb la qual cosa crec que em ve tard", ha sentenciat el nòvio de Kira Miró.