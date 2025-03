Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': es filtra què passarà amb Alicia González Laá

El pròxim episodi de Com si fos ahir arriba amb un cúmul d'emocions trobades i situacions complicades que posaran a prova els personatges. La tensió en cadascuna de les trames s'incrementa i els secrets semblen sortir a cada cantonada.

El Jess té por

Un dels temes centrals és l'angoixa del Jess, qui està desesperat de no rebre notícies de la policia des que va denunciar al Ferni. La incertesa i la por s'apoderen d'ell.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra duen a terme un registre al bar, però no troben rastres de drogues. Aquesta falta de proves genera encara més dubtes sobre la veracitat de la denúncia del Jess i la situació es torna més tensa.

Alicia González Laá està en el punt de mira

En paral·lel, un nou gir se suma a la trama quan diverses persones que van consumir el càtering del gimnàs s'intoxiquen. Això provoca una gran preocupació i posa a l'Eva, interpretada per Alicia González Laá, al centre de la tempesta.

La dona no només haurà d'enfrontar-se a la pressió de la situació, sinó que es veu obligada a donar explicacions davant la Gemma i la Cristina. Ambdues l'acusen de ser responsable de la intoxicació a causa dels tàpers, cosa que desencadena una discussió entre elles.

D'altra banda, les relacions personals també estan al centre d'aquest episodi. L'Itziar, per la seva banda, té un gest molt agraït amb l'Ivan, a qui convida a un restaurant de luxe per agrair-li que l'hagi acollit a casa seva.

Aquest acte posa de manifest la connexió entre ells, i podria marcar un punt d'inflexió en la seva relació. Per la seva banda, en Miqui també es mostra decidit a cuidar la seva relació amb la Neus, i farà tot el possible per mantenir el vincle amb ella malgrat les dificultats.

Aquest episodi de Com si fos ahir promet mostrar com les decisions i les accions de cadascú repercuteixen en la vida dels altres. La història del personatge d'Alicia González Laá prendrà un gir inesperat.

D'aquesta manera, els espectadors podran veure com lluita per trobar una sortida a la pressió que se li acumula. Mentrestant, altres personatges, com l'Itziar i l'Ivan, exploren nous camins en les seves relacions. Un capítol que no deixarà indiferent a ningú.