Això és el que pensa la família d'Enrique Ponce sobre el seu casament amb Ana Soria

Enrique Ponce i Ana Soria podrien estar preparant el seu casament per als pròxims mesos, un enllaç molt desitjat per ambdós i que ha hagut de retardar-se fins a la retirada del torero. No obstant això, no sembla que tots els membres de la seva família celebrin aquesta decisió, tal com desvelava Javi de Hoyos a Ni que fuéramos. Pel que sembla, la mare d'Enrique Ponce no veu amb bons ulls el fet que el seu fill es casi de nou.

Enriqueta Martínez, mare d'Enrique, és, com confirmava el col·laborador de l'esmentat espai, una dona clàssica i de fermes creences religioses. “Li sembla una falta de respecte cap a Paloma Cuevas", afegia de Hoyos, explicant que per a aquesta senyora el veritable casament va ser el que va celebrar amb la dissenyadora cordovesa.

Paloma Cuevas i Enrique Ponce es van casar el 25 d'octubre de 1996 a la catedral de València davant més de mil convidats. Una relació que es va trencar el 2020 després de 24 anys de matrimoni. La veritat és que la ruptura va generar un gran enrenou mediàtic, sobretot després de la inesperada aparició d'Ana Soria.

Avui dia, el torero i la jove almerienca segueixen endavant amb la seva història d'amor. Després de la retirada de Ponce, el següent pas que vol fer la parella és formalitzar la seva relació al jutjat. El fet que el matrimoni del valencià i Paloma Cuevas no hagi estat declarat nul impedeix que la nova parella es casi per l'església.

A mitjans de 2024, els rumors que apuntaven que la parella estava pensant a casar-se van anar agafant més força. Si bé Ponce està molt segur que vol fer aquest important pas, la veritat és que es troba en una situació complicada per com pensa la seva mare.

Javi de Hoyos va desvelar, a més, que hi ha moltes persones a la família que "no aproven aquesta relació”. Una afirmació que dona a entendre que no només és la mare d'Enrique Ponce qui no veu amb bons ulls la relació d'ell i Ana Soria.

Kiko Hernández, després d'escoltar la informació que avançava el seu company, va donar el seu particular punt de vista sobre la situació. El col·laborador va assenyalar que no els hauria d'importar gens que altres no aprovessin el seu enllaç amb Ana Soria. “Ells són feliços, porten molt de temps junts, és una història interminable i això no ho pot trencar ni una família”, va sentenciar.

A continuació va ser Kiko Matamoros qui va prendre la paraula. "La seva família li deu molt a Enrique Ponce, molt, a nivell de benestar, molt", va deixar caure.

Unes paraules després de les quals, en la mateixa línia que Hernández, el tertulià va deixar clar que no veu bé que la família pressioni Ponce perquè canviï d'opinió. “Aquestes pressions són indecents”, va sentenciar.

Només el temps dirà si finalment Enrique Ponce i Ana Soria, malgrat el que opinin alguns, segueixen endavant amb els seus plans de casament i es converteixen en marit i muller.