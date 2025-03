Salten les alarmes per l'últim missatge del Papa Francisco: ‘Afrontar els canvis…’

El Papa Francisco, que continua afrontant un estat delicat de salut, es troba actualment ingressat a l'Hospital Universitari Gemelli de Roma. Allà va ingressar arran d'una bronquitis que va acabar derivant en una pneumònia bilateral, de la qual encara s'està recuperant. Tot i les dificultats, la seva condició ha mostrat senyals de millora gradual al llarg dels últims dies.

Els últims informes mèdics del Papa Francisco indiquen que continua estable, encara que la seva recuperació és lenta i necessita atenció constant. Durant la seva hospitalització, el Pontífex ha estat en contacte amb els seus seguidors, mostrant la seva gratitud per les oracions i el suport rebut. I avui no ha estat l'excepció.

Aquestes han estat les emotives paraules del Papa Francisco

Avui és un dia especial al Vaticà perquè el 19 de març se celebra la festivitat de Sant Josep, marit de la Verge María i el pare adoptiu de Jesús. Aquesta és una de les festes més importants en el calendari litúrgic cristià, especialment per a l'Església catòlica. Encara que el Papa Francisco ha hagut de viure aquesta jornada des de l'hospital, res li ha impedit enviar un missatge als seus fidels.

El Papa Francisco ha preparat un text que ha estat publicat per a l'ocasió. En ell, el Pontífex expressa els seus pensaments i reflexions sobre la importància de la fe i el compromís cristià en temps d'adversitat.

“Aixequem la mirada cap a Aquell a qui traspassaren. En Ell trobem l'esperança per afrontar els canvis de la nostra vida i renéixer”, ha escrit el Papa Francisco des del centre hospitalari.

Aquestes paraules del Papa Francisco adquireixen un gran significat i pes, especialment en el context de la seva actual situació de salut. En estar ingressat a l'hospital, afrontant dificultats físiques i respiratòries, el Papa Francisco no només està compartint un missatge d'esperança amb els fidels. També està aplicant personalment el que predica: la importància de mirar cap a Crist com a font de fortalesa en els moments de sofriment.

Quan el Pontífex escriu “aixecar la mirada cap a Aquell a qui traspassaren”, no només es refereix a Crist com a símbol d'esperança eterna. També el pren com un exemple viu de com superar les proves i adversitats.

Per a ell, aquestes paraules poden ser un recordatori que, fins i tot en els moments més foscos, hi ha un renéixer possible a través de la fe i la connexió espiritual amb Déu. Una convicció que el Papa Francisco ha tingut molt present en el seu procés de recuperació.

D'altra banda, la continuïtat del Papa Francisco al capdavant del Vaticà s'ha tornat incerta a causa del seu delicat estat de salut. Tot i els avenços en la seva recuperació, les seves condicions continuen sent complexes. Per aquest motiu, les paraules “l'esperança per afrontar els canvis de la nostra vida” han fet saltar les alarmes.

La salut del Papa Francisco evoluciona favorablement

Tot i que avui encara no s'ha emès cap informe mèdic, des de la Santa Seu ja han confirmat que la salut del Papa Francisco continua evolucionant favorablement. Segons les últimes informacions, ell continua experimentant una millora lenta però constant, encara que les seves condicions clíniques continuen sent complexes dins d'un marc d'estabilitat.

D'altra banda, també ha sortit a la llum que el Pontífex la nit passada no va necessitar ventilació mecànica no invasiva (mascareta), així que hi ha hagut un avenç en la seva capacitat respiratòria. Tanmateix, continua utilitzant cànules nasals per assistir la seva respiració, així que el seu procés de recuperació està sent vigilat de prop per l'equip mèdic.