Salten les alarmes a 'Com si fos ahir' després de l'últim que ha passat amb David Vert

Quan tot sembla estar en calma, la vida s'encarrega de fer un nou gir inesperat. Això és just el que li passa a en Toni, interpretat per David Vert. D'aquesta manera, després de signar els papers del divorci, sent que ha travessat una línia de la qual ja no hi ha marxa enrere.

La ferida encara està oberta, i el buit que deixa la separació pesa més del que imaginava. En aquest episodi de Com si fos ahir, els personatges s'enfronten a dilemes que poden canviar les seves vides, mentre el Toni es deixa portar per un impuls que podria costar-li car.

Males notícies per a David Vert

La signatura del divorci ha estat un cop difícil d'encaixar per al Toni. Encara que era un desenllaç inevitable, la realitat de veure-ho plasmat en un document el remou més del que esperava. Perdut i sense rumb, la seva amiga Cristina intenta animar-lo.

Tanmateix, el seu consell és més temerari de l'habitual: li proposa que es desfogui conduint sense frens, deixant-se portar per l'adrenalina. Sense pensar-ho massa, el Toni accepta, disposat a alliberar la tensió de la pitjor manera possible.

Aquesta actitud reflecteix el seu estat emocional: la ràbia i la tristesa es barregen, i el risc sembla l'única via d'escapament. El que hauria de ser un moment de desconnexió es converteix en una prova de fins on està disposat a arribar.

L'Eva, la Gina i la Naiara: nous camins, noves tensions

Mentrestant, l'Eva continua bolcada en ajudar en Lluís, mantenint-se al seu costat en un moment delicat. La seva presència és un suport incondicional, encara que la seva implicació també podria acabar passant-li factura.

D'altra banda, la Gina està vivint un moment dolç amb l'Àlvar. La seva relació avança amb solidesa, i ella està tan entusiasmada que vol presentar-lo als seus amics, esperant que encaixi en el seu cercle. Tanmateix, les presentacions no sempre surten com s'esperen.

En paral·lel, la Naiara rep una notícia que la deixa descol·locada. I és que la Patri i en Toni Petit volen anar a viure junts al pis de la Gemma, però sense ella. Aquesta decisió la deixa en una posició incòmoda, però la Patri troba una solució improvisada que pot canviar-ho tot.