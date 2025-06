Rosa, de 'Pasapalabra', confessa el més fort sobre la seva família: no es vol amagar

Des que la Rosa va aparèixer a Pasapalabra al novembre, ha sorprès l'audiència amb la seva intel·ligència i carisma. La concursant ha arribat des d'A Corunya i ha lluitat cada dia per guanyar el Rosco, enfrontant-se a rivals destacats amb molta destresa. Tanmateix, més enllà de la seva participació al concurs, Rosa ha decidit obrir-se completament i compartir quelcom molt personal que pocs coneixien: la situació econòmica de la seva família.

La concursant ha explicat que va néixer a l'Argentina i que va deixar el seu país per començar una nova vida a Galícia. Ha treballat com a professora d'anglès i llengua castellana durant anys, tot i que ha deixat la seva carrera temporalment per viure aquesta experiència televisiva. A més, ha mostrat el seu talent a la cuina, especialment en la rebosteria, cosa que ha cridat l'atenció tant del públic com del presentador.

Durant el programa, la Rosa ha confessat que la seva especialitat són els bescuits de llimona, que prepara amb un toc únic que els fa especials. Aquesta revelació ha fet que el presentador, Roberto Leal, hagi fet broma amb la idea de crear un 'Receptari Pasapalabra' basat en les seves receptes. Aquest moment ha alleugerit la tensió habitual del concurs i ha permès que la Rosa mostri una faceta més propera i humana.

Més enllà del Rosco: la Rosa s'ha obert més que mai compartint la seva part més personal

Tanmateix, el més important ha estat el que la Rosa ha dit després, quan ha compartit la veritable raó que l'ha portat a participar al concurs. Amb molta sinceritat, ha explicat que els seus pares han sacrificat molt per oferir-li a ella i als seus germans una vida millor. Aquesta emotiva confessió ha tocat la fibra sensible de l'audiència i ha deixat clar que la Rosa no vol amagar la seva història ni la seva família.

Al contrari, ha volgut mostrar el seu orgull i agraïment cap a ells sense reserves. La Rosa ha expressat que, davant la difícil situació econòmica actual, guanyar el pot li permetria viure amb més tranquil·litat i ajudar els seus pares, que sempre han estat al seu costat. Ha manifestat que el seu desig és tenir una vida sense preocupacions i continuar fent allò que li agrada.

La Rosa segueix guanyant-se l'afecte de tothom mentre lluita pel desitjat premi

Aquesta actitud realista i humil ha conquerit els espectadors, que l'han fet costat amb molt d'afecte. Així, la Rosa s'ha convertit en molt més que una simple concursant, ha demostrat ser un exemple d'autenticitat i valentia. El seu testimoni ha ressonat més enllà de la pantalla, inspirant aquells que la segueixen i esperant que el seu camí al concurs sigui tan exitós com la seva història personal mereix.

En cada programa, la gallega posa tot el seu esforç a superar els reptes del concurs, conscient que cada resposta l'acosta una mica més a aquest premi tan desitjat. La seva motivació va més enllà de la simple competició, juga amb la il·lusió d'aconseguir el premi per millorar la vida de la seva família. Aquesta perseverança i compromís l'han convertit en una concursant destacada i estimada per l'audiència.