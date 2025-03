Ja no ho amaguen més: El que realment passa entre Meghan Markle i el príncep Harry

Aquest 4 de març, Netflix estrena l'esperada sèrie de Meghan Markle, With Love, Meghan. Encara que Meghan és la protagonista, el paper del príncep Harry ha estat un tema d'interès i debat. El seu suport i participació en el projecte no passen desapercebuts, cosa que genera especulacions sobre la seva relació i els seus plans de futur.

El retorn mediàtic de Meghan Markle

Durant els últims anys, Meghan Markle ha estat allunyada dels focus encara que, recentment, ha decidit tornar. La sèrie de Netflix és només un dels diversos projectes que ha reprès, ja que la duquessa de Sussex ha rellançat la seva pròpia marca, sota el nom de As Ever. A més, el seu compte d'Instagram s'ha tornat molt més actiu, mostrant detalls de la seva vida familiar i de la seva feina.

Aquest retorn públic suposa un canvi estratègic de Meghan Markle, que va deixar de ser part de la Família Reial Britànica després del 'Megxit' el 2020. No obstant això, sembla que ara està llesta per a un nou capítol mediàtic. En aquest procés, el príncep Harry juga un paper fonamental.

El suport del príncep Harry en la sèrie

Encara que Meghan Markle és la protagonista de la sèrie, el príncep Harry té un rol important darrere de càmeres. Al llarg de la producció, va estar present i, encara que no té un paper principal, apareix en alguns episodis. Harry dona suport a Meghan, però es manté en un segon pla, cosa que també es reflecteix en les seves xarxes socials.

El duc de Sussex no té compte propi d'Instagram, però apareix en les publicacions de la seva dona. Un clar exemple d'això és una foto que Meghan Markle va compartir per Sant Valentí, mostrant el seu suport i afecte per ell. També ha expressat el seu orgull per la feina de Harry en relació amb els Invictus Games.

Crítiques i rumors sobre la seva relació

Malgrat la seva aparent unitat, la premsa britànica continua especulant sobre la relació de Meghan Markle i el príncep Harry. Recentment, The List va esmentar que Harry podria voler tornar al Regne Unit, mentre que Meghan no hi estaria d'acord. A més, s'ha assenyalat que molts dels seus projectes estan impulsats pel seu interès en els diners.

Alguns qüestionen la seva voluntat de treure rèdit de la seva relació amb la Família Reial Britànica. Els Sussex no han respost directament a aquestes crítiques. De fet, es continuen presentant com una unitat a través de la seva sèrie, amb Harry donant suport a Meghan sense ser el centre d'atenció.

La sèrie a Netflix i el suport visible del príncep Harry a Meghan Markle mostren que la parella segueix endavant, encara que les preguntes sobre el seu futur continuen presents. Aquest projecte donarà molt de què parlar i serà interessant veure com evolucionen els ducs de Sussex a mesura que avança.