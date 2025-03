Revelen què passa a casa de Guillem i Kate Middleton: Ningú s'ho esperava

Des de la seva mudança a Adelaide Cottage el 2022, els prínceps de Gal·les, Guillem i Kate Middleton, han canviat el ritme de la seva vida. Van deixar enrere el Palau de Kensington a Londres per viure en una casa més petita i tranquil·la dins dels terrenys del Castell de Windsor. Encara que la residència és modesta, en comparació amb altres propietats reials, hi ha quelcom que sorprèn: les estrictes normes de vestimenta que imposen al seu personal.

Una llar senzilla i amb normes peculiars per al personal

En aquest nou entorn, els empleats han de vestir de manera informal. A diferència del que molts podrien esperar a la casa de futurs monarques, el personal no ha de portar roba massa elegant o formal. Segons Valentine Low, autora de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, un dels empleats va explicar que Guillem prefereix que l'ambient sigui relaxat.

“Els nens corren per l'oficina i ell[el príncep Guillem]no vol que hi hagi un ambient asfixiant. Si tenim reunions importants o anem al palau de Buckingham, llavors, per descomptat, ens arreglem”. Aquesta decisió reflecteix el desig de Guillem i Kate d'oferir als seus fills una vida allunyada de les tensions del protocol.

Un ambient familiar proper i accessible

Els prínceps de Gal·les han forjat una llar on els seus fills, George, Charlotte i Louis, puguin créixer en un entorn natural. La regla de vestimenta informal no és només per als empleats, sinó que també reflecteix com volen que es gestioni la seva família. Guillem i Kate han deixat clar que no volen que els seus fills se sentin pressionats per les expectatives de la reialesa.

A casa seva, està prohibit que els nens cridin i, en lloc d'això, se'ls anima a parlar obertament sobre el que senten i preocupacions que puguin tenir. Un membre del personal va comentar: “Expressen les seves preocupacions sobre les assignatures escolars, la classe de natació o veure nens morint de fam en un anunci de televisió". "Llavors tenen una conversa i es troba una solució”, va afegir.

La vida lluny de l'ull públic

Fora de Londres, els prínceps de Gal·les i els seus fills gaudeixen de la tranquil·litat a la seva residència. A més d'Adelaide Cottage, tenen Anmer Hall a Norfolk, una casa de camp on passen gran part del seu temps. Guillem va comentar: “Passem tot el temps que podem aquí, és molt tranquil”.

El príncep Guillem i Kate Middleton segueixen amb la seva agenda oficial, encara que busquen sempre un equilibri. La vida tranquil·la que tenen a casa seva reflecteix el seu enfocament en la criança, prioritzant el benestar dels seus fills i allunyant-los de l'estrès mediàtic. Malgrat el que les aparences podrien fer pensar, els prínceps de Gal·les també gaudeixen del xandall a casa seva.