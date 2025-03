El príncep Harry actua després de l'últim de Donald Trump i Musk: Carles III tremola

El príncep Harry no amaga la seva postura davant figures de gran poder mundial com Donald Trump, i el magnat tecnològic Elon Musk. En una intervenció a la cimera d'inversors de Los Angeles, el duc de Sussex va aprofitar l'ocasió per mostrar la seva indignació.

D'aquesta manera, va criticar durament el lideratge que, segons ell, es basa en el poder i el control, deixant de banda principis com la moral. Encara que Harry no va nomenar directament els seus objectius, les seves paraules semblaven dirigides a personatges com Trump i Musk.

El príncep Harry actua després de l'últim de Trump i Musk

Durant la seva intervenció, el príncep Harry va comentar sobre els efectes negatius que té un lideratge "malalt" en diverses àrees. Així, va fer èmfasi en el fet que "quan se sacrifica el servei als altres en pro del benefici personal", l'impacte pot ser devastador.

"Aquest seria un bon moment per parlar sobre com un lideratge malalt en tots els sectors pot tenir un efecte perjudicial", va expressar Harry. Deixant clar el seu desacord amb aquells que prioritzen el poder personal per sobre dels valors humans fonamentals.

El to i la naturalesa d'aquestes crítiques no són noves per a Harry. En el passat, ja havia mostrat el seu menyspreu cap a Donald Trump, qui no ha amagat la seva aversió cap a Meghan Markle.

El príncep Harry no calla

Mentre Harry utilitza la seva plataforma per abordar aquests temes, la família reial britànica segueix adoptant una postura més diplomàtica. Un clar exemple d'això va ser la recent invitació del rei Carles III a Donald Trump per fer una visita d'Estat al Regne Unit.

Un missatge que va incloure una invitació poc comuna perquè Trump visiti el castell de Balmoral. En contrast amb les crítiques del seu fill Harry, el monarca britànic opta per mantenir una relació respectuosa amb el president nord-americà.

La distància entre Harry i els altres membres de la família reial sembla més palpable que mai. Especialment quan s'observa la diplomàcia del rei Carles III davant els comentaris mordaços del seu fill.

Mentre el príncep segueix defensant la seva visió del món, les seves crítiques a Donald Trump i Elon Musk continuen alimentant el foc del seu enfrontament amb les figures de poder més influents.