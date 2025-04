Els reis Carles i Sílvia publiquen la foto definitiva: Europa, en suspens

Després de setmanes marcades per crítiques i qüestionaments financers, els reis de Suècia han decidit prendre's un respir en un lloc carregat d'història personal. Carles XVI Gustau i Sílvia han passat les vacances de Pasqua en una cabana modesta, allunyada del soroll i envoltada de natura. Aquest retir, situat a la frontera amb Noruega, ha estat l'escenari triat pel monarca i la seva esposa per desconnectar.

Un refugi amb història

La cabana de muntanya, ubicada a Storlien, dins de la província de Jämtland, no és una propietat qualsevol. Va ser un regal de noces per als pares del rei, la princesa Sibylla i el príncep hereu Gustaf Adolf, per part d'una associació que promovia la vida a l'aire lliure. A només dos quilòmetres de la frontera noruega, aquest espai s'ha convertit en un refugi al qual la família ha tornat en diferents etapes.

En aquesta ocasió, els reis han viatjat sense fills ni nets: asseguts en cadires de càmping, acompanyats pel seu gos Brandie i una simple estoreta, han gaudit del clima primaveral. Carles XVI Gustau fins i tot ha practicat esquí de fons, una versió més tranquil·la de l'esport que tant va gaudir en la seva joventut. L'escena contrasta fortament amb la més recent escapada de la família al Brasil, que va despertar nombroses crítiques.

Tornant a l'essencial

El pla, que recorda les vacances que compartien amb els seus fills quan eren petits, té un fort component nostàlgic. Victòria, Magdalena i Carles Felip van créixer gaudint d'aquestes escapades en Pasqua, i avui els reis han decidit tornar a aquesta rutina senzilla. Aquesta elecció no ha passat desapercebuda, sobretot després del rebombori causat per les seves vacances anteriors.

El context no ajuda: la monarquia sueca enfronta actualment una situació econòmica complicada. Segons s'ha informat, el pressupost actual no arriba per cobrir totes les activitats oficials, ni el manteniment dels palaus, jardins ni esdeveniments commemoratius. La situació financera, agreujada des de la pandèmia, ha obligat la Casa Reial a sol·licitar préstecs al Govern per resoldre algunes d'aquestes despeses.

Disputes pendents amb l'Estat

A més dels problemes econòmics, existeix una disputa entre l'Estat suec i la Casa Reial sobre l'ús i rendiment de les propietats que pertanyen a la corona sueca. Les diferències sobre com administrar aquests béns han generat tensions que segueixen sense resoldre's. En aquest context, el retir de Carles XVI Gustau i Sílvia a un entorn simple i familiar pren un altre significat.

No només és un gest de retorn a les arrels, sinó també una resposta indirecta a les crítiques. Mostrar una imatge més propera, senzilla i austera, pot ser una manera de reconnectar amb l'opinió pública.