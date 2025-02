El món de l'aviació militar britànica ha perdut un dels seus membres més destacats. Zach Stubbings, que va ser instructor de vol de Guillermo, ha mort als 47 anys.

Després de lluitar durant més d'una dècada contra el mieloma múltiple, un tipus de càncer que afecta la sang i la medul·la òssia. L'exposició als gasos tòxics dels helicòpters de la RAF (Royal Air Force) podria haver jugat un paper important en el desenvolupament de la seva malaltia.

Una malaltia relacionada amb la feina

Stubbings, que va començar la seva carrera a la RAF com a operador de winch, va estar exposat durant anys als vapors tòxics dels helicòpters. Els mateixos que Guillem va volar durant el seu temps a la RAF.

Aquesta exposició als gasos ha estat identificada com un possible factor contribuent al mieloma múltiple que li va ser diagnosticat el 2013. Malgrat la seva malaltia, Stubbings va continuar treballant en la seva professió, però la seva salut es va deteriorar ràpidament en els últims anys.

La seva mort ha posat de manifest els perills als quals s'enfronten els membres de les forces armades, especialment aquells que operen aeronaus militars. Molts dels seus companys a la RAF han estat diagnosticats amb càncers poc comuns, com el de gola i pulmons, que estarien relacionats amb l'exposició als gasos tòxics.

La lluita dels veterans i la resposta del Ministeri de Defensa

La mort de Stubbings ha cridat l'atenció sobre una preocupació més àmplia dins de la RAF. Altres veterans i membres de les forces armades que han volat els mateixos helicòpters també han patit malalties greus relacionades amb els vapors dels motors. En resposta a aquestes inquietuds, el Ministeri de Defensa del Regne Unit va iniciar una investigació per analitzar les emissions dels helicòpters de servei i revisar les polítiques de seguretat.

La seva intenció és garantir que els militars estiguin a fora dels perills potencials en el seu lloc de treball. Un portaveu del Ministeri va dir que estan treballant per assegurar que es compleixin les normatives de seguretat laboral. El seu objectiu és protegir la salut del seu personal, especialment pel que fa a l'exposició als gasos dels helicòpters.

L'impacte de Stubbings en la família reial

Zach Stubbings va tenir una relació propera amb el príncep Guillem, ja que va ser el seu instructor de vol a la RAF. El príncep, com molts altres membres de la família reial, ha estat involucrat en el treball de suport als veterans.

Stubbings, qui va ser un pilar important en la vida de Guillem, va deixar un llegat en l'aviació militar. La seva feina i dedicació no només van ser fonamentals per al príncep, sinó també per a molts altres soldats que han seguit els seus passos.

La RAF ha perdut un membre valuós, i la seva mort posa en relleu la necessitat urgent d'abordar els riscos associats amb la feina dels militars. Anglaterra plora la pèrdua de Stubbings i s'indigna per les causes de la seva mort.