Confirmada l'última hora sobre Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne: ‘Estic…’

Fa uns dies, Fabiola Martínez va tornar a les seves xarxes socials per confirmar una última hora relacionada amb la seva vida més personal. A través d'una nova publicació d'Instagram, va deixar al descobert en quin punt es troba actualment: "Estic tan agraïda a la vida".

No hi ha cap dubte que aquests últims anys no han estat del tot fàcils per a la model, entre altres coses, per la sonada ruptura del seu matrimoni. Encara que, per sort, avui dia manté una relació cordial amb Bertín.

A més, fa només unes setmanes, Fabiola Martínez va haver de recordar un dels episodis més durs de la seva vida, després de fer-ho públic durant la seva última entrevista a Lecturas.

No obstant això, tot apunta que, gràcies al suport dels seus éssers estimats, la model veneçolana ha donat la benvinguda el 2025 envoltada d'amor. Però uns dies abans de l'arribada de l'Any Nou, l'exdona de Bertín Osborne va celebrar una data molt especial per a ella.

El passat dissabte, 28 de desembre, Fabiola Martínez va complir 52 anys i, per a l'ocasió, va compartir a Instagram una imatge d'allò més reveladora. En ella, es pot veure el pastís del seu aniversari al costat d'una ampolla de vi i dues copes.

Una fotografia que, a priori, va generar una gran confusió entre els seus seguidors. No obstant això, i per evitar qualsevol tipus de malentès, no va dubtar a esmentar l'amiga que la va acompanyar durant aquella nit tan especial.

A més, l'ex de Bertín Osborne va voler aprofitar l'ocasió per confessar quin és el seu actual estat d'ànim: "Estic tan agraïda a la vida[…]per l'amor que rebo".

Fabiola Martínez sorprèn els seus seguidors amb el missatge que ha compartit per celebrar el seu 52è aniversari

Juntament amb aquesta confusa, però reveladora imatge, Fabiola Martínez no va voler deixar passar l'ocasió per donar les gràcies als seus éssers estimats i a tots els seus seguidors per les seves felicitacions:

"Gràcies a tots els que amb tant d'afecte m'heu felicitat pel meu 52è aniversari... Estic tan agraïda a la vida i a vosaltres per l'amor que rebo, em sento molt afortunada per tenir-vos a prop sempre".

Com era d'esperar, l'última publicació de la model no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'Instagram. Tant és així que, molts d'ells han volgut tornar a felicitar-la pel seu 52è aniversari.

"Felicitats, Fabiola! Que totes les teves primaveres vinguin carregades de molta llum i coses boniques com tu", li va escriure una de les seves seguidores. "Ets una gran mare i una gran dona", va assegurar un altre internauta.