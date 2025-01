Raquel Sans també podria dir adeu del 'TN Migdia' de TV3: la seva possible substituta

Els informatius de TV3, referents de qualitat en la televisió catalana, podrien estar a les portes d'una important reestructuració. Segons informa el mitjà En Blau, es rumoreja que Raquel Sans, presentadora i editora del TN Migdia, estaria considerant un canvi en la seva carrera.

Raquel Sans és un nom clau en la història de TV3. Amb una trajectòria que la converteix en la periodista que més edicions del Telenotícies ha presentat, la seva professionalitat i proximitat han consolidat el TN Migdia com a líder indiscutible d'audiència.

Algunes fonts suggereixen que Sans podria estar valorant aquesta oportunitat com una manera de renovar la seva carrera. Tal com hem dit anteriorment, fins al moment no hi ha res confirmat. No obstant això, Sans podria explorar nous horitzons dins de la cadena.

Raquel Sans ja podria tenir substituta

Si es confirmés la sortida de Raquel Sans del TN Migdia, TV3 hauria de buscar una nova figura femenina per formar parella amb Xavi Coral. Segons En Blau, el nom que més sona per assumir aquest rol és el d'Agnès Marquès.

La periodista ja té experiència prèvia com a presentadora del TN Cap de setmana juntament amb Ramon Pellicer. A més, Agnès Marquès, després del seu pas per RAC1, va tornar a la televisió per conduir programes com Planta Baixa.

D'aquesta manera, Agnès Marquès no només compta amb un perfil reconegut entre els espectadors, sinó que el seu estil fresc podria encaixar perfectament en la dinàmica de l'informatiu. Tanmateix, per ara tot es manté en el terreny de les especulacions.

I és que ni la televisió pública de Catalunya ni les professionals esmentades han confirmat aquests possibles moviments. Del que no hi ha dubte és que els informatius de TV3, tant el del migdia com el de la nit, gaudeixen d'una posició privilegiada en termes d'audiència.

A més, els seus presentadors han demostrat estar a l'altura del repte. Tot i això, una renovació en els equips podria ser vista com una estratègia per reforçar encara més el seu lideratge.

Mentrestant, l'audiència segueix atenta a possibles anuncis oficials sobre el futur del TN Migdia i dels seus icònics presentadors. Per ara, els rumors segueixen alimentant l'expectativa sobre el que podria ser un canvi significatiu en la televisió catalana.