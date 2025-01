Íngrid, Tatiana, Hans i Arthur, els fills d'Alfonso Arús que treballen a la televisió

Alfonso Arús és un dels noms més reconeguts de la televisió espanyola. Encara que els seus inicis professionals van estar lligats a la ràdio, el seu talent el va portar a convertir-se en tot un referent televisiu. Amb més de dues dècades davant la petita pantalla, el presentador ha aconseguit consolidar-se com a líder d'audiència en diverses ocasions.

El cognom Arús s'ha convertit en sinònim d'èxit a la televisió espanyola. El presentador, reconegut pel seu talent, no només ha engalipat l'audiència amb els seus programes, sinó que també ha transmès la seva passió per la comunicació als seus quatre fills. Tatiana, Íngrid, Hans i Arthur han decidit seguir els passos del seu pare, demostrant que el talent i l'esforç són un segell de família.

Aruser@s, el programa que va acabar d'impulsar la carrera d'Alfonso Arús

La trajectòria d'Arús va començar en cadenes com Antena 3 Radio i Radio 80 Serie Oro i Los 40 Classic. No obstant això, el salt definitiu va arribar quan va decidir endinsar-se en el món de la televisió. Des dels seus primers passos a RTVE i la televisió catalana, el presentador ha destacat per la seva versatilitat i capacitat per connectar amb el públic.

El març del 2018, Alfonso Arús va assumir un important canvi professional en fitxar per Atresmedia. Des d'aleshores, presenta Aruser@s, un programa matinal que ha aconseguit liderar en la seva franja horària en diverses ocasions. Amb un format dinàmic i proper, l'espai ofereix un gran nombre de notícies d'actualitat.

El mateix Alfonso Arús ha expressat en diverses ocasions el seu orgull per aquest projecte. “Som el programa que major nombre de notícies d'actualitat ofereix amb moltíssima diferència cada matí”, va afirmar. A més, ha destacat que mai han hagut de rectificar informació, cosa que reforça la seva credibilitat.

Una família nombrosa dedicada a la televisió

La vida d'Alfonso Arús no només està marcada per l'èxit professional, sinó també per la seva nombrosa família. Juntament amb Angie Cárdenas, germana del periodista Javier Cárdenas, ha format una llar on la comunicació és la gran protagonista. Els seus quatre fills, Tatiana, Íngrid, Hans i Arthur, han decidit seguir els seus passos en el món televisiu.

Cadascun d'ells ha trobat el seu lloc dins de l'equip que lidera el seu pare. Íngrid, la gran, s'encarrega de la producció, exercint un paper clau darrere de les càmeres. Tatiana és col·laboradora i compta amb una secció pròpia dedicada al contingut d'internet.

Per la seva banda, Arthur ha trobat el seu espai en el programa amb una secció enfocada al futbol. Finalment, Hans, el menor dels germans, es va graduar en Periodisme l'any 2022 i ha començat a formar part activa de l'equip. Recentment, fins i tot, va substituir el seu pare durant una absència per malaltia.

Encara que alguns puguin arribar a pensar que els fills d'Alfonso i Angie estan “endollats”, tots ells han demostrat compromís i professionalitat. Assumeixen les seves responsabilitats amb serietat i treballen perquè el programa continuï sent un èxit.

Aquesta família nombrosa representa un exemple de com la passió per la comunicació pot transmetre's de generació en generació. Tatiana, Íngrid, Hans i Arthur han aconseguit trobar el seu lloc a la televisió, seguint el camí traçat per Alfonso Arús i Angie Cárdenas.