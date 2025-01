María Amores, dona de Ion Aramendi, parla més clar que mai: 'Aquesta por'

Fa uns dies, María Amores va tornar a les seves xarxes socials per parlar alt i clar sobre un dels problemes més habituals als quals s'enfronta l'ésser humà. Des de l'aeroport de Lanzarote, la dona de Ion Aramendi va deixar al descobert "aquest terror" que sent cada vegada que se'n va de viatge.

Diumenge passat, 29 de desembre, el matrimoni va fer les maletes rumb a les Illes Canàries per assistir a un dels moments més importants per a aquest conegut presentador de televisió. I és que, juntament amb la seva companya Blanca Romero, va ser l'encarregat de donar la benvinguda el 2025.

Però abans que arribés el gran dia, María Amores va voler documentar tot el seu viatge a través de les històries del seu perfil d'Instagram. Tant és així que, des que van posar un peu a l'illa de Lanzarote, no va deixar de compartir el seu itinerari amb els seus seguidors.

Tanmateix, després d'anunciar que havien arribat a la seva destinació sense incidències, la dona de Ion Aramendi no va tenir cap problema en deixar al descobert una de les seves pors més grans. Juntament amb un vídeo en què es veia la cinta per on es recullen les maletes, la periodista va escriure el següent missatge: "Aquest terror que no surti la teva maleta".

María Amores verbalitza una de les majors preocupacions que sentim tots

Si hi ha alguna cosa que ens preocupa a tots quan viatgem és que la nostra maleta es perdi en el trajecte. Una por que a María Amores no li va importar compartir amb els seus seguidors d'Instagram, encara que això sí, ho va fer amb un toc d'humor.

Sense pensar-s'ho dues vegades, la dona de la dona de Ion Aramendi va acompanyar aquest divertit vídeo amb una de les bandes sonores de terror més famoses de tots els temps.

Finalment, i a jutjar per les seves publicacions posteriors, tot apunta que María Amores i el presentador de les Campanades van aconseguir recuperar amb èxit tots els seus objectes personals.

A continuació, la periodista va compartir amb els seus followers el que van fer posteriorment. En una de les seves històries podem veure Ion Aramendi xerrar amb els seus companys de Socialité.

Després de deixar les maletes a l'hotel, María Amores i el seu marit van anar a sopar a un dels restaurants de la zona. Moment que el presentador va aprofitar per donar un repàs al seu guió per a les Campanades.

Finalment, i després d'un dia d'allò més atrafegat, el matrimoni se'n va anar a descansar. Tanmateix, tot apunta que la dona de Ion Aramendi va tenir problemes per agafar el son. Tant és així que es va aixecar a veure l'alba.