Gir de 180° després de l'últim de Robert Gavin, marit de Telma Ortiz: 'És molt dur'

Robert Gavin Bonnar, conegut per ser el marit de Telma Ortiz, ha sorprès amb unes declaracions reveladores durant una entrevista per a El País. Mentre promocionava El cuarto poder, la seva nova novel·la, l'advocat irlandès va obrir el seu cor sobre temes personals que han marcat la seva vida. Les seves paraules evidencien un gir de 180° en la seva vida al costat de la germana de Letícia per les pressions que va haver de superar per la seva relació propera a la Família Reial.

En aquesta entrevista, l'escriptor no només va parlar sobre la seva carrera literària, sinó també sobre les crítiques que ha rebut des que la seva vida es va creuar amb la de Telma Ortiz. Gavin va admetre com de complicat ha estat lidiar amb la invasió de la seva privacitat. “És molt dur de suportar”, va confessar l'escriptor.

Giro de 180° després de l'últim de Robert Gavin, marit de Telma Ortiz

Robert Gavin ha sabut equilibrar la seva vida professional com a advocat internacional i el seu recent èxit literari, però admet que la fama de la seva esposa ha portat complicacions inesperades. Encara que va reconèixer que “no parla de la seva família”, va deixar alguns detalls que val la pena destacar de la seva situació des que va començar amb Telma Ortiz.

“Crec que la màxima ironia en la meva vida és que he assessorat jurídicament gent per defensar la seva reputació pública per després ser jo mateix el client. És clar que tinc queixes, i crítiques per la invasió de la meva intimitat”, va confessar.

L'atenció que ha rebut des que es va casar amb Telma Ortiz no sempre ha estat positiva. Gavin va revelar que l'aspecte més difícil ha estat enfrontar les mentides publicades sobre la seva vida privada. “Les circumstàncies darrere del meu divorci. Això va ser molt dolorós de llegir. Parlaven del meu cor i de la meva vida i jo deia: «No va passar així» . De fet, va ser totalment el contrari!”, va explicar.

“Si et retraten com que vas deixar una persona, però vas ser el deixat, és molt dur de suportar i un repte emocional”, va afegir al respecte. No obstant això, ha reconegut que aquestes experiències també han influït en la seva escriptura, proporcionant una perspectiva única sobre com les històries poden ser manipulades.

La similitud de la protagonista amb Telma Ortiz i la seva posició amb la monarquia espanyola

Robert Gavin va començar la seva carrera literària fa 20 anys amb Credo, una novel·la que explorava uns Estats Units fracturats per la política. No obstant això, va ser rebutjada per editorials a causa del seu final poc convencional.

El cuarto poder està impregnada de vivències personals i observacions de Gavin durant els seus viatges a Pròxim Orient i Àfrica. Aquestes experiències el van portar a reflexionar sobre la vulnerabilitat d'Europa en el context global. La seva obra combina elements d'acció, intriga i una crítica velada a les institucions que, segons ell, no protegeixen prou els seus ciutadans.

No obstant això, hi ha un tema que ha suscitat molt interès, ja que s'ha comentat que el personatge principal s'assembla molt a Telma Ortiz. “Sempre s'inspira un en el que coneix i ha viscut. Cada escriptor crea personatges compostos. Així que hi ha alguna cosa hi ha…”, va afirmar Gavin.

A més, Robert Gavin tampoc va tenir objeccions a parlar de la seva posició amb la monarquia espanyola. Malgrat les especulacions, va desmentir una vegada més que no sigui monàrquic, assegurant que molts periodistes han intentat posar paraules a la seva boca. “No series la primera periodista a Espanya que ho intenta, però no és veritat”, va respondre amb diplomàcia.

Robert Gavin Bonnar s'està consolidant com un autor de pes, utilitzant la seva experiència i les seves vivències per enriquir la seva narrativa. Encara que el seu matrimoni amb Telma Ortiz l'ha col·locat sota el focus mediàtic, les seves paraules revelen que lluita per defensar la seva privacitat i autenticitat.