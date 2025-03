Ningú esperava la decisió que han pres Jessica Goicoechea i el seu xicot, Manu Moreno

Jessica Goicoechea i Manu Moreno, després de diversos mesos d'especulacions, decidien fa uns dies deixar d'amagar-se. La model i el jugador de rugbi apareixien a les xarxes socials protagonitzant un esperat i romàntic moment. Demostrant que la seva història d'amor està consolidada, la influencer i l'esportista es deixaven veure abraçats, confirmant així la seva relació.

Si bé tot va començar amb algunes coincidències a les xarxes socials, finalment ha estat una gravació la que ha confirmat que el seu romanç és un fet. 15 segons que han provocat gran enrenou a les xarxes i que va ser gravat el passat dissabte al Movistar Arena. La parella va assistir al concert de Rels B, on van donar bona mostra de com d'enamorats estan.

En les imatges, Moreno abraça Goicoechea mentre li xiuxiueja a l'orella el tema Te regalo. Ell li fa un parell de petons i ella li correspon agafant-lo del braç i acariciant-li el coll.

La imatge amb la qual Manu Moreno i Jessica Goicoechea confirmen el que hi ha entre ells

Tota una declaració d'intencions amb la qual Manu Moreno li va enviar un missatge públic a la noia en forma de cançó. Una melodia que la parella va tenir ocasió d'escoltar en directe de boca de l'artista.

Molt acaramel·lats des d'un balcó, el jugador de rugbi i la influencer es desfeien en mostres d'afecte sense importar-los les mirades dels qui estaven al seu voltant.

La veritat és que la lletra de la cançó que sona al vídeo ha estat interpretada per molts com una declaració d'amor. "Et regalo els meus ulls si un dia no pots veure més enllà del sol", es pot escoltar en una de les seves estrofes. "No tinc por de dir al món que t'estimo", continua la cançó, servint d'exemple del que viuen.

Va ser a finals de desembre quan es van disparar els rumors. La parella va ser vista a Màlaga i des de llavors les xarxes socials es van convertir en l'espai en què estava posat el focus. Manu i Jessica van coincidir a publicar, de forma separada en els seus respectius perfils, imatges de plans similars, fins i tot en les mateixes ubicacions.

Manu Moreno i Jessica Goicoechea no amaguen com d'enamorats estan

Aquest Nadal, ambdós van estar a Bali, però mai es van deixar veure junts en les seves fotografies. Una cosa similar va succeir al gener en una altra escapada a Marràqueix, en què l'un i l'altra van mostrar instantànies des dels mateixos llocs. Si bé cap apareixia al compte de l'altre, el que sí que van intercanviar van ser likes i interaccions.

La primera vegada que Goicoechea va incloure Manu Moreno en una de les publicacions va ser al febrer. La parella va visitar la retrospectiva de l'obra de Gianni Versace al Centre Cultural Fundació Unicaja de Màlaga. Va ser llavors quan ella va pujar una fotografia amb el sevillà, agafats de la mà, en què ambdós apareixien d'esquena.

Llavors el jugador de rugbi va escriure en comentaris: "La meva dona". Un missatge revelador davant el qual Jessica responia amb l'emoticona d'un cor.

Ara, aquesta recent fotografia d'ambdós en el citat concert confirma que cap dels dos té intenció d'amagar-se, sinó tot el contrari.