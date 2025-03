La princesa Diana no tenia raó: el seu fill, el príncep Harry, no és com pensava

Des que el príncep Harry i Meghan es van mudar als Estats Units, molts s'han preguntat sobre els canvis del fill menor de Lady Di. Al llarg dels anys, Harry va ser considerat el "bromista" de la família reial britànica. Era una figura desenfadada que sempre semblava estar fora del radar de les responsabilitats més serioses de la monarquia.

La visió que la seva mare tenia sobre ell era d'un fill animat i poc preocupat per les pressions del regnat. No obstant això, la realitat sembla haver canviat dràsticament. La seva mare no comptava amb tots els dolors que Harry hauria d'afrontar.

Harry: del 'bromista' a un jove desil·lusionat amb la monarquia

Diana veia en Harry un jove animat i que gaudia d'un estil de vida relaxat sense la càrrega de la successió al tron. No obstant això, en els últims anys, el príncep ha mostrat una faceta completament diferent. Ha gaudit d'una vida plena de privilegis, però això sembla no ser tot per a ell.

Pel que sembla, les pressions de la monarquia i la seva pròpia frustració personal van portar Harry a adoptar una postura molt més crítica. L'entrevista amb Oprah Winfrey i les seves recents memòries reflecteixen la creixent desil·lusió de Harry amb la família reial. Especialment amb el seu pare i la forma en què la institució funcionava.

En el seu llibre Spare, el príncep descriu com la seva vida es va sentir com la d'un “suport”. Referint-se que se sentia com una figura secundària que sempre havia d'estar a l'ombra del seu germà, el futur rei. Aquesta autopercepció com el "recanvi" li va permetre buscar un major protagonisme fora de les estrictes normes de la família reial.

La imatge de jove alegre i relaxat que tenia en la seva joventut ha anat desapareixent a poc a poc. Harry s'ha distanciat d'aquesta imatge per centrar-se a criticar el que considera falles dins de la monarquia.

La influència de Diana i la seva visió errònia de Harry

La princesa Diana, qui sempre va defensar la personalitat més lliure i despreocupada de Harry, probablement no va imaginar la transformació del seu fill. En el seu llibre, Ingrid Seward, experta reial, menciona com Diana considerava a Harry un nen animat. Considerava que sempre trobava la manera d'alleujar la tensió amb el seu humor i bromes.

No obstant això, les circumstàncies de la vida de Harry i la mort de la seva mare van marcar un canvi. Tot això, sumat a la constant pressió mediàtica, l'han fet més introspectiu. I, en molts casos, més ressentit amb el sistema que la seva mare adorava.

Seward menciona que la "ira" de Harry cap a la monarquia i la desaprovació pública ha destruït la seva credibilitat, tant dins de la família reial com fora d'ella. Mentre que Diana pensava que Harry seguiria sent el còmplice perfecte de la seva família, ha ocorregut, és tot el contrari. El príncep ha evolucionat cap a un home que, més que desafiar el sistema amb bromes, ha decidit qüestionar-lo obertament.

Aquesta transformació demostra que Diana no va arribar a veure com el seu fill canviaria de camí. I que prendria una postura radicalment diferent de la que ella hauria volgut.