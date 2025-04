Kate Middleton, preocupada pel príncep Guillem després d'un dur revés

El príncep Guillem, que ha travessat un dels anys més difícils de la seva vida, ha rebut una nova tràgica notícia que ha marcat un nou dolor en el seu camí. Després d'un 2024 complicat, en què tant el pare com Kate Middleton van enfrontar problemes de salut, ara la pèrdua d'una persona molt propera l'ha tornat a colpejar.

Graham Craker, exguardaespatlles reial i figura clau en els dies més foscos de Guillem i el seu germà Harry, ha mort, deixant una gran empremta inesborrable en la família reial britànica. Aquest inesperat adeu ha commogut profundament el príncep, qui recordava Craker com un pilar fonamental en la seva vida des de la seva infància.

Un suport incondicional en temps de tragèdia

Graham Craker, que va treballar com a guardaespatlles per a la família reial durant més de 30 anys, va ser una presència constant en la vida dels dos fills de la princesa Diana. El 1997, quan la tràgica mort de Lady Di va commocionar el món, Craker va estar al costat de Guillem i Harry, sent una de les figures més properes en aquells durs moments.

El vincle entre l'exguardaespatlles i els joves prínceps era tan estret que, segons relats de Craker, els germans solien anomenar-lo afectuosament "Crackers". En la seva biografia, Harry el va esmentar com un dels pocs que va estar present en els moments més difícils, incloent-hi el funeral de la seva mare.

Una presència que va deixar empremta en la família reial

La importància de Graham Craker per a la família reial es va evidenciar no només en la feina, sinó també en la relació personal molt propera que va mantenir amb ells. Després de la jubilació el 2021, després de 15 anys com a guardaespatlles de la reialesa, Craker va continuar sent una figura estimada pels prínceps. Fins i tot va ser convidat al casament del príncep Guillem amb Kate Middleton el 2011 i la reina Isabel II el va condecorar pels seus serveis a la família reial.

L'impacte de la seva partida no només es va sentir en la família reial, sinó també en les organitzacions benèfiques amb les quals Craker col·laborava. En el temps lliure, es dedicava a causes solidàries, incloent-hi el centre creatiu Southern Maltings. Allí va ser descrit com un home íntegre, fiable i proper.

Un suport en els pitjors moments de la família reial

La mort de Lady Di el 1997 va ser un esdeveniment devastador per als prínceps Guillem i Harry. Craker, qui va viure el dolor al seu costat, va recordar en diverses entrevistes el moment en què va rebre la notícia de l'accident. "Va ser un moment d'incredulitat i gran dolor", va dir, recordant com van intentar sobreposar-se a l'impacte de la tragèdia.

Un dels records més commovedors per a Craker va ser veure Guillem l'endemà de la tragèdia, passejant sol amb el seu gos. L'exguardaespatlles es va acostar a ell i li va expressar les seves condolences: "Guillem em va agrair amb molta tristesa", va relatar, deixant clar el seu profund vincle. Ara, els prínceps Guillem i Harry i la resta de la família ploren la mort de Graham.