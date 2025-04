El príncep Harry pateix per Meghan Markle i els seus fills: no estan segurs

El príncep Harry és de tornada a Londres per enfrontar-se a una nova batalla legal relacionada amb la seva seguretat. Després d'un procés judicial que va començar fa anys, el duc de Sussex continua lluitant perquè el Govern britànic li proporcioni protecció durant les seves visites al país. La seva decisió d'apartar-se de la família reial britànica va resultar en la pèrdua de la seguretat policial finançada pel Govern i ara, Harry busca que se li concedeixi novament.

Aquest viatge arriba en un moment delicat, just després que Harry patís un revés a la cort. Tot i la negativa d'un tribunal l'any passat, que va dictaminar que ell i la seva família no rebrien la protecció sol·licitada, Harry continua lluitant per això. El seu retorn a Londres per apel·lar aquesta decisió ha generat atenció mediàtica, especialment perquè es presenta com una qüestió personal, sense el suport de la seva esposa o fills.

Una batalla legal solitària

El príncep Harry ha arribat a Londres enmig d'un fort dispositiu de seguretat, encara que, malgrat la serietat del procés, se'l va veure en una actitud relaxada. Cameron Walker, periodista especialitzat en la Casa Reial britànica, va assenyalar que Harry està disposat a assumir els riscos, però no els seus familiars. Walker explicava que Harry viatja sol perquè considera que el que se li ofereix en termes de protecció no és suficient per mantenir la seva família fora de perill.

Tot i que el Govern britànic ha ofert un acord limitat, que permet a Harry avisar amb 28 dies d'antelació sobre les seves visites, ell considera que no és adequat. Segons Walker, Harry continua sentint que aquesta opció no és suficient per a la seguretat de Meghan Markle i els seus fills.

El rei Carles III a Itàlia i la falta de reconciliació

Curiosament, el retorn de Harry a Londres coincideix amb el viatge del seu pare, Carles III, a Itàlia. El monarca britànic va aterrar a Roma just quan Harry arribava a la capital anglesa, cosa que va deixar molt poc marge per a un possible retrobament entre pare i fill. Mentre Carles III realitza una visita d'Estat juntament amb la reina Camilla, el retrobament entre ells s'ha tornat pràcticament impossible.

Aquest distanciament entre pare i fill s'ha tornat més evident en els últims anys, especialment després de la decisió de Harry de mudar-se a Califòrnia amb la seva família. Ara, amb Carles III ocupat en la seva agenda a Itàlia, el retrobament sembla una possibilitat encara més llunyana.

Meghan Markle, enfocada en el seu nou negoci

Mentre el príncep Harry és a Londres, la seva esposa Meghan Markle continua concentrada en la seva nova aventura empresarial a Los Angeles. La duquessa de Sussex acaba de llançar la seva marca anomenada As Ever, que ofereix productes com melmelades, galetes i infusions. A més, Meghan continua fent aparicions a les xarxes socials i alguns podcasts, promocionant el seu nou projecte i la seva sèrie a Netflix.

Meghan Markle no s'ha pronunciat sobre la batalla legal de Harry. Està clarament més centrada en els seus propis projectes i en mantenir un perfil baix respecte als assumptes judicials del seu marit.