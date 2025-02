Kate Middleton i el príncep Guillem confirmen rumors: comunicat d'última hora

El Palau de Kensington ha confirmat que el príncep Guillem i Kate Middleton no seran a la cerimònia dels premis BAFTA 2025. La notícia va ser avançada per l'experta reial Kate Mansey a The Times. Ha causat tanta expectació que la Casa Reial britànica va emetre un comunicat oficial per aclarir la seva absència.

Els premis BAFTA són els guardons més importants del cinema al Regne Unit. Els organitza l'Acadèmia Britànica de Cinema i Televisió i se celebren cada any a Londres. Premien el millor del cinema britànic i internacional. Són comparables als premis Oscar als Estats Units.

Des de 2010, el príncep Guillem ostenta el títol de president de l'acadèmia. Continua amb una tradició en què altres membres de la família reial també han ocupat aquest càrrec. La seva tia, la princesa Anna, va ser una d'elles.

La família, la seva prioritat en aquest moment

Malgrat la importància de l'esdeveniment, els prínceps de Gal·les han decidit no assistir-hi. Segons Kate Mansey, la gala coincideix amb l'inici de les vacances escolars de mig semestre. És un moment que desitgen dedicar als seus fills, George, Charlotte i Louis.

No és la primera vegada que anteposen la seva família. El 2024, Kate Middleton va revelar que patia càncer. Van explicar la notícia als seus fills durant les seves vacances escolars. Volien evitar que afrontessin la situació sota la pressió de l'escrutini públic.

Altres absències en edicions passades

Els prínceps han faltat en altres ocasions. El 2021, no van assistir després de la mort del duc d'Edimburg. El 2022, problemes d'agenda els van impedir ser-hi. El 2024, Guillem hi va anar sol perquè Kate encara estava en tractament.

Per això, molts esperaven el seu retorn aquest any. Hauria estat la seva primera aparició en un esdeveniment de gran magnitud després de la seva recuperació. En els últims mesos, la seva reincorporació a la vida pública ha estat paulatina. Ha tingut aparicions espontànies i un major compromís amb la conscienciació sobre el càncer.

Kate Middleton i el seu missatge sobre la malaltia

Després de mesos de tractament i una cirurgia abdominal, Kate ha reprès la seva rutina a poc a poc. La seva recuperació ha estat acompanyada d'un enfocament més proper. Ha mostrat un gran compromís amb la visibilització del càncer.

Un dels seus missatges més impactants es va publicar al compte oficial de la Casa Reial britànica. "No t'oblidis de nodrir tot el que està més enllà de la malaltia. C." La inicial "C" indica que el missatge va ser escrit directament per ella.

Per acompanyar les seves paraules, Kate va compartir una foto presa pel seu fill menor, el príncep Louis. A la imatge, apareix amb abric i gorra, en un paisatge hivernal. Amb els braços oberts i un somriure, transmet esperança enmig de l'adversitat.

Mentre Guillem visitarà la London Screen Academy per destacar les noves generacions de cineastes, Kate seguirà enfocant-se en la seva recuperació. També posarà la seva atenció en el seu paper com a mare. La seva absència als BAFTA mostra que, malgrat els seus compromisos, la seva família és la seva prioritat.