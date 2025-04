L'última hora de l'estat de salut del rei Carles III: no són bones notícies

L'estat de salut del rei Carles III continua sent un tema de preocupació, malgrat els intents del seu entorn per minimitzar-lo. El seu estat seguiria empitjorant, i recentment hauria viatjat acompanyat d'un equip mèdic de cinc especialistes durant el seu viatge oficial a Itàlia. Això ha despertat alarmes, ja que és una quantitat inusitadament alta de metges per a un viatge diplomàtic.

El rei continua amb la seva agenda, però a quin cost

Ho avançava En Blau. Malgrat el seu diagnòstic de càncer, el monarca ha decidit seguir amb la seva agenda pública gairebé sense alteracions. No obstant això, segons fonts properes, la seva salut és molt més delicada del que s'informa oficialment.

La decisió de viatjar amb cinc metges reforça la idea que la seva condició és més greu del que es transmet al públic.

La família reial intenta ocultar la gravetat del seu estat

Segons En Blau, la família reial estaria intentant ocultar la veritable magnitud de la malaltia del rei. Encara que en les declaracions oficials s'assegura que Carles III està “en bona forma” i amb el “ànim intacte”, les accions al voltant de la seva salut expliquen una història diferent. El monarca no només va viatjar amb un equip mèdic considerable, sinó que també està sent monitoritzat constantment pels seus metges.

El viatge a Itàlia i la preocupació creixent

El viatge a Itàlia, que va començar el 7 d'abril, és un compromís oficial. A més, significa també una commemoració del 20è aniversari del matrimoni de Carles III i la reina Camila.

Durant el viatge, es duran a terme diversos actes importants, com un banquet d'Estat al Palau del Quirinal i una visita a Ravenna. No obstant això, la presència de cinc metges durant el viatge no és només una mesura preventiva, sinó una necessitat davant les possibles complicacions.

Una decisió personal davant la malaltia

Malgrat els efectes secundaris del seu tractament i els consells del seu equip mèdic, Carles III ha insistit a seguir complint amb les seves responsabilitats com a rei. Encara que la seva salut s'ha vist afectada, el monarca sembla decidit a no deixar que la seva malaltia interfereixi en el seu paper com a cap d'Estat. Especialment en un moment de grans tensions per a la monarquia britànica.

Un viatge que genera sospites

Encara que els portaveus reials insisteixen que el rei està bé i en bon estat d'ànim, les decisions preses per a aquest viatge han generat dubtes sobre la seva veritable condició. Viatjar amb un equip mèdic tan ampli no només és una mesura de precaució. És, sens dubte, també un senyal clar que la seva salut està sent acuradament monitoritzada.