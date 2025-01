Gerro d'aigua freda per a Marc Ribas i 'Joc de cartes': no tot són bones notícies

Joc de cartes, presentat per Marc Ribas, va tornar a consolidar-se com un dels espais preferits de l'audiència aquest dimecres. Segons les dades compartides per Rocco Steinhäuser, el programa va aconseguir un destacat 17% de quota de pantalla, congregant 325.000 espectadors.

Aquestes xifres reflecteixen una gran fidelitat per part del públic, especialment entre els majors de 64 anys, que van representar el 62,7%. D'altra banda, el segment de joves entre 13 i 24 anys va assolir un 26%, mostrant un seguiment notable entre aquest grup.

No tot són bones notícies per a Marc Ribas

L'anàlisi de la corba d'audiència confirma l'èxit del format, que continua atraient espectadors gràcies a la seva dinàmica de competició culinària i el carisma de Ribas. No obstant això, els resultats positius no van ser suficients per superar un desafiament important.

Encara que l'espai de Marc Ribas va mantenir un sòlid rendiment, el tram de la sobretaula a la cadena pública va obtenir un millor rendiment global. D'aquesta manera, va aconseguir eclipsar lleugerament l'impacte de l'espai nocturn.

El moment més vist es va registrar al TN Migdia, aconseguint un 34,7% de quota i 516.000 espectadors. No és comú que el minut d'or passi en un rang que no sigui el nocturn, quan hi sol haver més audiència davant del televisor.

Sigui com sigui, el programa continua demostrant la seva capacitat per connectar amb els espectadors més fidels, especialment aquells de major edat. Aquesta dada subratlla l'eficàcia del format per captar un públic que valora la proposta gastronòmica.

No obstant això, els reptes de la nit no poden passar per alt. Malgrat el bon rendiment de Joc de cartes, la competència d'altres cadenes durant la franja nocturna limita el seu abast a segments de l'audiència més amplis.

Per la seva banda, Rocco Steinhäuser ha destacat que la fidelitat de l'audiència és un punt clau a favor del programa. "La corba és molt bona, es veu fidelitat", ha assenyalat l'analista de televisió.

Marc Ribas i Joc de cartes tornen a triomfar a TV3

Malgrat els reptes, Marc Ribas continua consolidant-se com una de les cares més estimades de TV3. La seva energia i estil proper continuen sent elements essencials per a l'èxit del programa.

Al seu torn, Joc de cartes manté la seva posició com un dels pilars de la graella de la cadena pública catalana. No obstant això, té el desafiament de continuar creixent en audiència i rellevància davant la competència.

Amb Marc Ribas com a pilar del programa, l'espai té el potencial per superar aquests reptes i continuar sent un referent a la televisió catalana. I és que tot fa pensar que tindrem Joc de cartes per estona. Bravo!