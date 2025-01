Primeres paraules de Juan Avellaneda després del seu ingrés urgent: 'Confesso que...'

Hores després que s'encenguessin totes les alarmes al seu voltant, Juan Avellaneda ha tornat a les xarxes per trencar el seu silenci. A través del seu perfil d'Instagram, el dissenyador de moda ha emès un comunicat explicant les raons del seu últim ingrés hospitalari: "Confesso que no m'esperava tant d'afecte".

Va ser el passat diumenge, 19 de gener, quan aquest conegut creador de continguts es va veure obligat a acudir a les urgències de la clínica Teknon (Barcelona) després de patir una indisposició. Lloc en el qual actualment segueix ingressat.

No obstant això, no ha estat fins aquest dilluns quan Juan Avellaneda ha tornat a Instagram per compartir amb els seus followers tots els detalls del seu contratemps de salut.

Des de les instal·lacions del citat centre mèdic, el dissenyador de moda ha compartit una imatge de la més reveladora. En ella, podem veure les seves mans dibuixant un cor, estampa que ha aprofitat per pronunciar les seves primeres paraules.

Segons ha assegurat, "molts vau veure que vaig haver de venir a urgències, i en no pujar el meu contingut diari, vaig rebre milers de missatges preguntant-me com estava". "Us confesso que no m'esperava tant d'afecte, i m'ha emocionat moltíssim sentir el vostre suport", ha afegit a continuació.

Juan Avellaneda desvela a les xarxes tots els detalls del seu últim ingrés

Després de mostrar el seu agraïment als seus seguidors d'Instagram, Juan Avellaneda no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de desvelar què és el que realment li ha succeït.

"Finalment, m'han detectat problemes respiratoris, i encara que estic bé, m'han recomanat quedar-me uns dies ingressat per tractar-ho", ha assegurat el dissenyador de moda.

A continuació, Juan Avellaneda ha volgut aprofitar l'ocasió per tranquil·litzar els seus més de 692.000 seguidors. Moment en el qual ha esmentat una de les persones més importants de la seva vida.

"Estic en les millors mans, amb l'increïble equip de Teknon, i us asseguro que aquí m'estan cuidant de meravella. A part, òbviament, de S, que és un 10", ha afegit, sense desvelar la identitat d'aquesta persona.

D'altra banda, i malgrat el delicat moment pel qual està passant, Juan Avellaneda ha optat per treure-li el costat bo al seu problema de salut. "Això m'ha fet reflexionar sobre com de fràgil és tot i com d'important és gaudir del present... Perquè, de veritat, la vida pot canviar en un instant".

Finalment, el dissenyador ha volgut comunicar als seus seguidors que, "durant les pròximes 72 hores no podré parlar". Motiu pel qual, segurament, "no pujaré molt de contingut o ho faré sense veu".