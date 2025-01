Última hora sobre Ana María Aldón, exdona de José Ortega Cano: 'M'han deixat...'

Ana María Aldón ha reaparegut donant una última hora: té problemes en el seu negoci. L'ex de José Ortega Cano ha hagut de canviar de local i reconeix estar passant per una etapa molt delicada. “M'han deixat tirada”, ha estat l'últim lament de l'ex d'Ortega Cano en quedar-se sense connexió a internet.

Una eina fonamental per al negoci d'Ana María, ja que la seva botiga és exclusivament en línia. A més, a això s'hi uneix que el casament amb Eladio no s'ha pogut dur a terme quan Aldón desitjava.

Ana María Aldón reapareix amb una última hora

Ana María Aldón va decidir allunyar-se del món mediàtic fa ja bastants mesos. Encara que no se sap amb certesa si va ser decisió seva o més aviat de Mediaset, el cert és que està encantada. Ara la vida de l'ex de José Ortega Cano és molt més tranquil·la i pot dedicar-se al que realment li agrada: la moda.

L'última hora que arriba d'Ana María té a veure, precisament, amb la seva botiga de roba en línia: té problemes en el seu negoci. Fa uns mesos que va decidir canviar de local i aquesta decisió no ha sortit com ella esperava. “M'han deixat tirada”, denunciava Aldón en quedar-se sense connexió a internet.

Aquest contratemps, que a priori podria resultar un tema menor, per a Ana María és un problema seriós. El seu negoci és la venda de roba en línia i, si no disposa de connexió, difícilment pot atendre les comandes.

A més, el trasllat de la seva botiga no és l'únic al qual ha de fer front la que va ser dona d'Ortega Cano. La de Sanlúcar també s'ha canviat de domicili, per la qual cosa aquests dies es troba immersa en dues mudances. “Estem fins a dalt”, comentava en el seu perfil d'Instagram explicant en quina situació es troba.

Aldón reconeixia haver estat desapareguda un temps i es disculpava atribuint la seva absència als seus problemes de connexió. Afortunadament, sembla que els ha pogut solucionar i començava confessant estar “molt nerviosa” en el seu últim directe.

Del que no ha volgut parlar és de la seva relació amb Eladio i de com van els preparatius del seu casament. Segons va deixar entreveure Ana María, després de posposar l'esdeveniment diverses vegades, aquest any sí formalitzarà la seva relació amb l'empresari.

Ana María Aldón torna després de superar els seus problemes

Els problemes en el negoci d'Ana María no han estat els únics als quals s'ha hagut d'enfrontar aquests últims dies. L'exdona de José Ortega Cano va patir un revés de salut que la va deixar sense veu. Com gairebé tota Espanya, la dissenyadora va contreure un dels tants virus que han posat en escac el nostre sistema sanitari després d'aquest Nadal.

“He tingut una infecció respiratòria”, reconeixia després de passar diversos dies sense dirigir-se als seus seguidors. Per fortuna, ha aconseguit recuperar-se i reprendre les regnes del seu negoci. L'andalusa no sembla enyorar la seva etapa televisiva i es mostra molt feliç i il·lusionada amb la seva botiga en línia.

L'acollida entre els seus fans és molt bona i les seves peces s'estan venent a bon ritme. Tot això malgrat la polèmica que va suscitar l'origen dels dissenys i que gairebé va arruïnar el seu negoci.

Aldón ha lluitat amb afany per tirar endavant la seva botiga, esquivant les pedres que han anat sortint al seu pas. I de la mateixa manera ha esquivat les preguntes sobre el seu futur casament amb Eladio.

En aquest sentit, la de Sanlúcar prefereix guardar silenci i no confirmar si aquest any la veurem desfilar per l'altar. El que sí sembla clar és que la seva relació amb l'empresari continua endavant després de veure'ls junts als Premis Estoy de Moda.