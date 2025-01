María Patiño destapa l'incòmode episodi que va viure amb Bertín Osborne: 'Em va dir que…'

En el programa Ni que fuéramos, s'ha desfermat una polèmica de gran magnitud. Bertín Osborne ha tornat a estar al centre de les crítiques després de conèixer-se que no ha assistit al judici que tenia programat avui. Encara que el que més ha cridat l'atenció del programa ha estat el testimoni de María Patiño sobre el que va viure amb Bertín Osborne: "Em va dir que la meva foto li posava".

Aquest judici estava relacionat amb la paternitat del fill que té amb Gabriela Guillén. Encara que s'ha aconseguit establir la filiació del petit, no hi ha hagut més avenços, ja que no s'havia presentat una demanda formal. Aquest fet ha generat un intens debat entre els col·laboradors del programa.

Enmig de la discussió, Víctor Sandoval ha sorprès a tothom amb una revelació inesperada. "Jo conec una presentadora que es nega a treballar amb ell. És més, va marxar del programa perquè se sentia incòmoda", ha confessat Sandoval, deixant a tothom bocabadat.

María Patiño destapa l'episodi que va viure amb Bertín Osborne

El comentari no ha passat desapercebut. Kiko Hernández, un altre dels col·laboradors, ha volgut aprofundir en el tema. "Per què? Li estava tot el dia tirant els trastos?", ha preguntat sense embuts.

El moment més inesperat de la tarda ha arribat quan María Patiño ha decidit compartir un episodi que fins ara havia mantingut en secret. Amb un to seriós, ha relatat un moment incòmode que va viure amb Bertín Osborne.

"Una vegada vaig parlar amb ell d'aquest tema. Em va trucar enfadat i, al final de la conversa, em va dir: 'Com em posa la foto que tens penjada en biquini'", ha confessat María. La sala ha quedat en silenci després de les seves paraules.

María Patiño revela que es va sentir incòmoda amb el comentari de Bertín Osborne

David Valldeperas, director del programa, no ha pogut evitar intervenir. "Et va incomodar?", ha preguntat amb evident curiositat. "Sí", ha respost María sense dubtar, deixant clar que aquella situació no va ser fàcil de gestionar.

La confessió de María ha generat una onada de comentaris al plató. Els col·laboradors han quedat impactats per la valentia de Patiño al compartir la seva experiència.

Aquest episodi ha deixat una marca profunda en el programa. L'actitud de Bertín Osborne ha estat posada en dubte una vegada més. Els debats sobre el seu comportament semblen no tenir fi, i l'opinió pública està més dividida que mai.

Sens dubte, la confessió de María Patiño quedarà gravada com un dels moments més impactants en la història de Ni que fuéramos. El debat està servit, i les pròximes setmanes prometen ser igual d'intenses.