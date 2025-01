Aquest és el preciós barri on va créixer Dani Olmo: a menys d'una hora de Barcelona

El Barça ha fet un pas en la seva disputa amb LaLiga en presentar una sol·licitud de mesures cautelars davant el Consell Superior d'Esports (CSD). L'objectiu del club és aconseguir la reinscripció de Dani Olmo, un jugador que actualment no pot participar en la competició.

Els serveis jurídics del CSD estan estudiant la petició i, si és admesa, la resolució hauria d'arribar en un termini màxim de cinc dies. Aquesta mesura busca desbloquejar la situació d'Olmo, especialment en un moment crucial de la temporada per a l'equip de Hansi Flick.

Dani Olmo va néixer en un barri molt a prop de Barcelona

Lluny del terreny de joc, Dani Olmo té les seves arrels en un racó amb història pròpia: Sant Pere Nord, el seu barri natal a Terrassa. Amb 26 anys, el futbolista ha assolit el cim de la seva carrera, però el seu recorregut va començar molt abans, als carrers d'aquest veïnat.

Sant Pere Nord es troba al districte 6 de la ciutat, compartint espai amb altres àrees com Les Arenes o Ègara. Aquest barri, que el 2021 tenia una població de 16.015 habitants, ocupa el tercer lloc en nombre de residents dins de Terrassa.

Encara que avui es percep com a part integral de la ciutat, el seu origen independent es remunta al segle XVI. El 1800, va obtenir autonomia municipal, però el 1904 va passar a formar part oficialment de Terrassa mitjançant decret reial.

Per a Dani Olmo, aquest barri no només va ser el lloc que el va veure créixer, sinó també on va començar a somiar amb un futur. Des de Sant Pere Nord, el jove va iniciar un camí que el va portar primer a la pedrera del Barça i després a obrir-se pas al Dinamo de Zagreb.

Sant Pere Nord va ser el barri que va veure créixer a Dani Olmo

Avui, Sant Pere Nord continua sent un barri amb identitat pròpia, encara que en transformació. Entre els seus llocs d'interès destaca el Parc de la República, actualment en plena renovació. Aquest espai serà un dels principals pulmons verds de Terrassa.

Mentrestant, Terrassa ja gaudeix d'altres racons emblemàtics. Alguns d'ells són el parc de Vallparadís i les històriques esglésies de Sant Pere, que daten de l'any 450. Un tresor arquitectònic que connecta la ciutat amb el seu passat romà i medieval.

Dani Olmo, que ha portat el nom de Terrassa per tot el món, és també el reflex de Sant Pere Nord. Un barri amb una rica història que continua evolucionant, igual que la carrera d'aquesta jove estrella del futbol.