Anabel Pantoja, neboda d'Isabel Pantoja, fa el pas definitiu: 'És per sempre'

Anabel Pantoja fa el pas definitiu i torna a les xarxes socials per fer un important aclariment relacionada amb la seva maternitat. “Això és el més gran que et pot passar a la vida i és per sempre”, ha assegurat la neboda d'Isabel Pantoja davant els seus seguidors d'Instagram.

No hi ha dubte que Anabel està passant per una de les seves etapes més dolces, i tot gràcies a l'arribada de la petita Alma a la seva vida. Va ser el passat 23 de novembre quan ella i la seva actual parella, David Rodríguez, van donar la benvinguda a la seva primera filla en comú.

Des de llavors, i malgrat el complicat que és criar un fill, Anabel Pantoja ha deixat al descobert com de feliç se sent per haver pogut fer realitat aquest somni.

Ara, i després de celebrar el primer Nadal de la seva filla amb tots els seus éssers estimats, ha tornat al seu perfil d'Instagram. A través de les històries d'aquesta xarxa social, la influencer ha compartit una entranyable fotografia.

En ella, podem veure Anabel Pantoja amb la petita Alma entre els seus braços i amb el rostre tapat amb un cor blanc. Una instantània que va ser captada just després que donés a llum.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció dels seus més de dos milions de seguidors és el missatge que ha escrit a continuació. “Baltasar va passar el matí del 23 de novembre amb un regalet, que substitueix tot el que vaig tenir en 38 anys”, assegura molt emocionada.

Anabel Pantoja desvela quin ha estat el millor regal que li han fet els Reis Mags

Aquest dilluns, 6 de gener, Anabel Pantoja ha tornat al seu perfil d'Instagram després de la visita dels Reis Mags. Moment en què ha deixat al descobert quin és el millor regal que ha rebut en tota la seva vida: la seva filla Alma.

Després d'assegurar que el passat 23 de novembre va rebre “un regalet que substitueix tot el que vaig tenir en 38 anys”, Anabel ha fet ús del seu sentit de l'humor:

“Aquest és un regal que no es posa lleig, no es queda petit, no passa de moda, ni el deixes en un armari penjat. Això és el més gran que et pot passar a la vida i és per sempre”.

D'altra banda, i encara que es conforma amb la seva filla, Anabel Pantoja ha compartit amb els seus followers una foto molt especial. En ella, podem veure tots els regals que han deixat els Reis Mags a casa seva. “La meva família 2025”, ha escrit al costat d'aquesta instantània.