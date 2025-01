Possible adeu de Ramon Pellicer de TV3: Cristina Riba es queda sense parella

TV3 està immersa en la renovació de la seva imatge, un procés que fa mesos que es gesta i que promet portar importants modificacions als informatius. Encara que el canvi no suposarà un aixecament total, sí que implicarà ajustos clau.

D'aquesta manera, tot fa pensar que els més afectats seran alguns dels seus presentadors. Segons informa En Blau, una de les decisions més destacades podria ser l'adeu de Ramon Pellicer com a rostre del TN Cap de setmana i parella de Cristina Riba al plató.

Sorpresa a TV3 pel possible adeu de Ramon Pellicer

Pellicer, una de les figures més emblemàtiques dels informatius de TV3, complirà 65 anys aquest 2025. Encara que segueix demostrant una impecable professionalitat i connexió amb l'audiència, el plantejament actual de la cadena mira cap a la pròxima dècada.

Amb aquesta visió a llarg termini, la seva sortida com a presentador sembla cada cop més propera, deixant un buit difícil d'omplir. Des de la seva incorporació als informatius, Pellicer s'ha convertit en un referent del periodisme a Catalunya.

La seva possible sortida del TN Cap de setmana suposaria el tancament d'un capítol significatiu en la història de la cadena. I és que Pellicer, durant 40 anys, ha sabut adaptar la seva proposta informativa als nous temps.

Raquel Sans i altres possibles moviments

Segons En Blau, un altre dels noms que podria veure's afectat en aquesta reorganització és el de Raquel Sans, qui actualment codirigeix el TN Migdia. Sans podria ser assignada a un lloc dins de l'organigrama de TV3, deixant així la seva tasca com a presentadora.

No obstant això, els informatius de TV3 han demostrat ser líders d'audiència, i qualsevol canvi serà acuradament avaluat per mantenir el seu èxit. Sigui com sigui, encara no hi ha res confirmat, així, haurem d'esperar per confirmar què passarà.

D'altra banda, Toni Cruanyes continuarà al capdavant del TN Vespre, consolidant-se com una figura clau en el lideratge d'aquest espai. La seva continuïtat reforça l'aposta de TV3 per mantenir l'estabilitat en els seus programes estrella, fins i tot enmig dels ajustos.

Amb aquesta renovació, TV3 busca no només refrescar la seva imatge, sinó també garantir la seva rellevància informativa en els pròxims anys. La cadena, com sempre, aposta per una evolució mesurada i estratègica per continuar sent un referent en el panorama televisiu.