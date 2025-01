Confirmada la gran notícia del torero Roca Rey, amic de Victòria Frederica: molt fort

El torero Roca Rey ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, però poc o res tenen a veure les seves memorables faenes dins de les places de toros. Tal com acaba de transcendir, l'amic de Victòria Frederica s'ha vist implicat en un suposat contraban de vestits al Perú.

Fa més de 10 anys que Manuel Lara, conegut en el món taurí com 'Larita', es va convertir en l'home de confiança de Roca Rey. Com el seu mosso d'espases, la seva missió és vetllar en tot moment per ell i la seva carrera, tant en els entrenaments com en les seves faenes.

No obstant això, la mà dreta de Roca Rey mai hauria imaginat que hauria d'enfrontar-se a una situació tan surrealista com la que està vivint en l'actualitat.

Segons ha transcendit, han estat retinguts a la duana de l'aeroport Jorge Chávez de Lima (Perú) dos vestits de llums de l'amic de Victòria Frederica, sota l'acusació de contraban.

El torero Roca Rey s'ha vist embolicat en un sorprenent i inesperat conflicte legal

Per conèixer l'inici de la història, cal remuntar-se al passat mes de novembre, quan Roca Rey va participar en una correguda a Latacunga, Equador. En finalitzar l'esdeveniment, les maletes que transportaven els seus vestits de llums van desaparèixer.

Amb la seva pròxima correguda ja programada a la plaça d'Acho (Lima), el seu equip es va veure obligat a prendre una dràstica decisió d'última hora. Finalment, un pilot de confiança va traslladar des d'Espanya dos vestits de l'amic de Victòria Frederica perquè pogués complir amb el seu compromís.

No obstant això, en aterrar a Lima, els vestits de Roca Rey van ser retinguts a la duana per les autoritats. Segons el van informar els agents, els tripulants no poden portar mercaderies que no siguin d'ús personal, motiu pel qual van catalogar aquest lliurament com un acte de contraban.

A més, segons ha relatat el periodista taurí Zabala de la Serna a El Mundo, aquests vestits encara segueixen confiscats i atrapats en un laberint burocràtic que Larita qualifica de "desesperant".

Tal com ha transcendit, els vestits de Roca Rey són obra del prestigiós sastre Fermín i estan valorats en uns 6.000 euros cadascun. Un és de color mercuri amb brodats daurats, mentre que l'altre, en to albergínia, també destaca pels seus detalls en or.

No obstant això, i encara que el seu valor econòmic és considerable, el què ha suposat un veritable problema és el temps que porten retinguts. I és que Roca Rey ha hagut d'encarregar nous vestits per a les seves pròximes faenes.

"És la meva responsabilitat, i em sento impotent perquè no puc fer res per resoldre-ho", ha confessat Larita al crític taurí del citat mitjà de comunicació. "Els advocats ens diuen que el més probable és que els vestits acabin subhastats en uns 18 mesos", ha afegit a continuació.