Pocs ho saben: Els rumors sobre Shakira i els seus fills amb Gerard Piqué serien certs

Shakira continua brillant en la seva gira Las mujeres ya no lloran, que s'ha convertit en un veritable fenomen. La cantant colombiana no només es destaca pel seu talent musical i la seva energia sobre l'escenari, sinó també per la seva intel·ligència.

Un fet que li ha permès connectar encara més amb la seva audiència internacional. La gira està sent un èxit, i els seus concerts estan plens de fans que l'adoren per la seva música i per l'autenticitat que transmet en cadascuna de les seves presentacions.

Es confirmen els rumors sobre Shakira

Shakira té un talent que no és conegut per molts: el seu impressionant domini de diversos idiomes. En un vídeo de TikTok, Shakira demostra amb facilitat la seva habilitat per parlar set idiomes diferents: català, castellà, anglès, francès, italià, portuguès i àrab.

Encara que no domina a la perfecció tots aquests idiomes, la seva capacitat per mantenir converses fluides en cadascun d'ells ha deixat bocabadats a tots. I és que els seus seguidors no dubten a qualificar-la com una artista poliglota.

Aquest talent, que no només reflecteix la seva intel·ligència, sinó també la seva dedicació, s'ha vist reforçat pel seu treball com a ambaixadora d'UNICEF. En els seus viatges i activitats humanitàries, Shakira ha hagut de comunicar-se amb persones de tot el món.

Una cosa que li ha permès aprendre i practicar diferents llengües. L'habilitat de la cantant per manejar-se en tants idiomes ha estat una eina essencial per connectar amb els seus fans. Però especialment per dur a terme la seva tasca altruista.

Milan i Sasha segueixen els passos de la seva mare

No obstant això, el més curiós és que, seguint els passos de la seva mare, els seus fills, Milan i Sasha, també han començat a aprendre diversos idiomes. A una edat primerenca, tots dos ja parlen fluidament català, castellà i anglès.

La influència de Shakira és evident, ja que els nens estan desenvolupant un interès per les llengües i mostren una gran disposició per aprendre idiomes. El talent de Shakira per parlar diversos idiomes demostra el seu compromís amb la diversitat cultural.

A través de la seva música, la seva tasca humanitària i el seu exemple personal, la cantant continua inspirant generacions de fans. Sigui com sigui, ara no només la veuen com una estrella de la música, sinó també com un model d'intel·ligència, esforç i dedicació.