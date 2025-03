Comunicat sorpresa de Mario Marzo sobre la seva dona, Ana Campo: 'Els embarassos...'

Mario Marzo ha parlat obertament sobre la seva vida familiar i la seva recent victòria a Bake Off: Famosos al horno. Després de guanyar el concurs, ha compartit els seus plans de futur, deixant clar que, per ara, no contempla ampliar la família.

Mario ha fet un comunicat durant la seva última aparició per explicar el seu punt de vista. "Els embarassos múltiples són superperillosos, poden passar un munt de coses malament". Ja és pare de bessons i de moment ha trepitjat el fre.

L'actor ha estat molt sincer en parlar sobre la possibilitat de tenir més fills en un futur pròxim. "Si la meva dona em sent dir això, em mata", ha bromejat amb un somriure. L'experiència d'Ana Campo durant el seu embaràs va ser complicada i li va suposar un gran esforç físic i emocional.

Ana va tenir un embaràs molt delicat, que la va obligar a passar 70 dies en repòs absolut, sense poder moure's del llit. Mario ha reconegut que els embarassos múltiples poden ser extremadament perillosos i comporten nombrosos riscos. Afortunadament, tot va sortir bé tant per a la seva dona com per als seus bessons, però la parella prefereix no tornar a passar per una situació similar.

Els seus fills, Luca i Leo, ja tenen dos anys i estan creixent sans i feliços, cosa que ha portat la parella a prendre la decisió de quedar-se amb dos. "Som molt joves, això és cert, però amb dos ens plantem", ha confessat Mario amb total convicció. "Si de vegades sentim que no podem respirar amb aquests dos petits, com pensarem a portar-ne un altre a la família?".

Mario Marzo, guanyador de Bake Off

L'actor ha reaparegut en un esdeveniment després de la seva victòria a Bake Off i ho ha fet amb gran entusiasme. Va assistir a l'estrena de la sèrie 'Punto Nemo', on ha parlat sobre el dolç moment que travessa tant en l'àmbit personal com en el professional. Amb la seva característica simpatia, ha compartit algunes anècdotes divertides sobre el seu pas pel talent show de rebosteria.

Entre rialles, Mario ha explicat que el seu pròxim repte culinari és replicar les postres que va fer al programa, però aquesta vegada a casa. "Els nens encara no se n'assabenten, però la meva dona sí i m'ho ha estat retraient", ha explicat entre riallades. "Em diu: 'Escolta, que bonic això que has fet a la tele, podries fer-ho aquí també?'".

Ana sempre ha estat una gran seguidora del programa i desitjava que Mario aprengués a cuinar. "Més enllà de les sèries, les pel·lícules o l'èxit professional, el seu somni era que jo entrés en un concurs de cuina i aprengués coses noves", ha confessat amb orgull. Ara, després del seu pas per Bake Off, el seu somni s'ha fet realitat, i Mario ha demostrat que és un alumne aplicat i amb talent per a la rebosteria.

A més d'actor i pianista, Mario Marzo continua buscant nous desafiaments que el motivin. Actualment presenta un pòdcast de gran èxit, però ja està pensant en el seu pròxim repte personal. "Vull millorar en escacs perquè estic fatal i no avanço gens", ha admès amb humor. Amb el seu entusiasme i ganes d'aprendre, segur que aviat sorprendrà amb una nova habilitat.