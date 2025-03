Revelen quin exercici fan Penélope Cruz i Javier Bardem per estar sempre joves

Penélope Cruz i Javier Bardem són coneguts pel seu talent a la gran pantalla i pel seu excel·lent estat físic. Malgrat les seves agendes atapeïdes, tots dos han trobat en el Bikram Yoga el seu millor aliat per mantenir-se en forma i cuidar tant el seu cos com la seva ment. Aquesta disciplina, que es practica en sales amb temperatures de fins a 40 graus i un 50% d'humitat, ha estat clau.

Al llarg dels anys, l'actriu ha esmentat en diverses entrevistes el seu interès per mantenir-se saludable sense obsessionar-se amb dietes estrictes. Encara que li agrada alimentar-se bé i prefereix productes ecològics, Penélope ha afirmat que el seu secret rau en la combinació de l'entrenament de força amb sessions de Bikram Yoga. Aquesta pràctica no només l'ajuda a tonificar el seu cos, sinó que també li proporciona equilibri mental.

Les classes de Bikram Yoga solen durar 90 minuts i inclouen una sèrie de 26 postures realitzades en un ordre específic. Segons els experts, aquesta seqüència permet millorar la salut integral del cos enfortint els òrgans, glàndules i articulacions. A més, la calor afavoreix l'eliminació de toxines a través de la suor i millora la flexibilitat dels músculs.

L'actriu ha comentat en alguna ocasió que aquesta pràctica va transformar el seu cos per complet. "Estàs xopa de suor durant tota la classe. Són 90 minuts, però una vegada superats 60, els últims 30 són més fàcils", va assegurar en una entrevista.

Aquest tipus d'entrenament ha estat adoptat per nombroses celebritats a causa dels seus beneficis tant físics com emocionals.

Els beneficis de l'exercici que fa Penélope Cruz

El Bikram Yoga s'ha popularitzat en els últims anys per la seva capacitat per millorar la salut física i mental. Practicat de manera regular, ajuda a enfortir el sistema immunitari, augmentar la resistència cardiovascular i millorar la postura. A més, els seus efectes a la pell són notables, ja que la sudoració profunda permet netejar els porus i donar un aspecte més lluminós al rostre.

Un dels majors atractius d'aquesta pràctica és la seva capacitat per accelerar el metabolisme i ajudar en la pèrdua de pes. La combinació de calor i moviment estimula la crema de calories, cosa que facilita la reducció de greix corporal fins i tot després de finalitzar la sessió. També contribueix a la reducció de l'estrès i l'ansietat, promovent un estat de calma i benestar.

Els beneficis també inclouen la millora de la circulació sanguínia i l'enfortiment dels músculs sense risc de lesions. En treballar en un ambient controlat i amb postures ben estructurades, es minimitzen els impactes negatius a les articulacions. D'altra banda, la connexió entre cos i ment que fomenta el Bikram Yoga també incrementa l'autoestima i la confiança personal.

Més enllà del Bikram Yoga, tant Penélope Cruz com Javier Bardem porten un estil de vida saludable que combina exercici físic, bona alimentació. L'actriu, que sempre ha defensat la importància de cuidar el benestar, troba en aquesta pràctica una manera de mantenir-se equilibrada en el seu dia a dia.

Gràcies a aquest mètode d'entrenament, la parella ha aconseguit un equilibri perfecte entre la seva vida professional i personal. Amb una rutina disciplinada i el compromís de mantenir-se actius, han aconseguit consolidar-se no només com a grans actors, sinó també com a referents d'un estil de vida saludable. La seva dedicació al benestar és un exemple per a aquells que busquen millorar la seva qualitat de vida a través de l'exercici i la connexió amb el seu propi cos.