Les paraules de la mare de Lamine Yamal que enamoren els catalans: 'Quina...'

Sheila, la mare de Lamine Yamal, ha demostrat que l'afecte cap a Catalunya i la seva cultura també es reflecteix en els petits detalls. A través del seu compte d'Instagram, ha compartit una publicació amb un missatge en català.

"Bon dia! Quina remuntada", ha escrit Sheila, sorprenent gratament els seus seguidors. La frase no només reflecteix l'entusiasme per l'esport, sinó també un gest especial cap a la llengua catalana, quelcom que els aficionats no han passat per alt.

El missatge fa referència a l'últim partit del Barça, equip on el seu fill brilla com una de les joves promeses del futbol mundial. I és que el FC Barcelona va guanyar 4-5 davant el Benfica.

La reacció de Lamine Yamal a les últimes paraules de la seva mare

D'altra banda, la mare de Lamine Yamal també ha demostrat que l'humor és part de la vida del jove. A través del seu compte de TikTok, Sheila ha compartit un moment divertit amb el seu fill, que ha captat l'atenció dels seus seguidors.

En el vídeo, un simple gest carregat de tendresa, ha estat suficient perquè mare i fill protagonitzessin un instant que molts qualifiquen d'entranyable. Gràcies a aquestes imatges, queda confirmada la bona sintonia que hi ha entre ells.

El vídeo comença amb un tovalló en què Sheila havia escrit un missatge senzill, però directe: "Somriu si m'estimes molt". Sense dir una paraula, la mare de Lamine li va entregar el tovalló, deixant que ell llegís el text. La reacció del jugador no es va fer esperar.

Lamine, després de llegir el missatge, va deixar anar una riallada sincera i natural, demostrant la gran connexió que té amb la seva mare. Aquest gest no només va desfermar rialles a la llar, sinó que també va conquerir els fans que segueixen Sheila a les xarxes socials.

I és que, evidentment, el jove no va poder evitar deixar anar un gran somriure, ple d'alegria, en llegir-lo. Aquest moment deixa veure una faceta diferent del jove jugador del Barça, conegut per la seva habilitat al camp i el seu prometedor futur en el món del futbol.

Sheila Ebana és el gran suport de Lamine Yamal

Sheila, que ha estat clau en el desenvolupament personal del seu fill, demostra amb aquest tipus de publicacions el fort vincle que manté amb Lamine. Aquesta anècdota reforça la proximitat entre ambdós i recorda que Lamine continua sent un jove que gaudeix de la seva família.

I és que també recorda que, més enllà de la figura pública, Lamine Yamal continua sent un jove que gaudeix de la calidesa de la seva llar i de moments inoblidables amb la seva família.