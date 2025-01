Óscar Landa creua els límits amb Vanessa Bouza a 'Gran Hermano Dúo': 'Ets una...'

El passat dijous, Telecinco estrenava la tercera edició de GH Dúo amb la presència de 16 rostres coneguts per l'audiència. Entre ells Óscar Landa i Vanessa Bouza, ambdós participants de l'última entrega de Gran Hermano. Durant la primera gala de l'acabat d'estrenar reality, els dos concursants es van enredar en una forta discussió, "Ets una bruixa, només cal veure't", deixava anar Óscar Landa a la seva companya.

Era el presentador qui deixava caure una broma que no va ser ben rebuda. Carlos Sobera va insinuar que només un d'ells entraria com a participant oficial i que la gallega havia d'abandonar.

Va ser llavors quan va tenir lloc el primer desacord de l'esmentada edició. "Tu vas ser la que va mentir, que vaig veure els vídeos. Ets una mentidera!", deixava caure el de Sant Sebastià.

Óscar Landa i Vanessa Bouza s'enfronten en l'estrena de GH Dúo

El concursant retreia a Vanessa que hagués venut en un plató al seu fill "per quatre duros". "Impresentable! Vergonya hauria de fer-te", insistia visiblement enfadat.

Bouza, per la seva banda, no es quedava callada davant els atacs que acabava de rebre. "Jo amb rebentats no perdo el temps", començava deixant clar que no li seguiria el joc. "Ell va a l'aplaudiment fàcil i a l'atac gratuït", explicava davant els presents.

I afegia: "Hi ha una diferència entre ell i jo. Jo accepto la decisió de l'audiència i ell no, és un rebentat", sentenciava. Finalment, Bouza decidia tirar endavant la seva participació en la casa de Guadalix unint-se al seu marit Javier i a Romina Malaspina.

Segons han expressat els seguidors del programa a les xarxes socials, va ser Óscar Landa qui es va convertir en l'autèntic protagonista de l'estrena. Un cop va quedar descoberta la seva identitat, el presentador li encomanava una missió. "Com que ets el que més temps ha passat en aquesta casa, seràs l'amfitrió de la resta de concursants", explicava Carlos Sobera.

El cert és que el basc no es va prendre gens bé vestir-se de ren. Tampoc el fet d'haver de tirar el trineu per transportar fins a la casa als concursants que anaven arribant.

Més enllà del seu primer enfrontament amb Vanessa, Landa també deixava a la vista les seves diferències amb Maica. Durant la seva presentació, la model assegurava que en el seu anterior pas per la casa hi va haver un punt d'inflexió.

El concursant basc va sentir els retrets de la seva parella al reality

En concret, es referia a quan "vaig tornar d'Itàlia i em van veure com una rival forta, els meus companys es van passar. Óscar és el culpable de la meva expulsió", afirmava rotunda.

Ha estat l'organització de GH Dúo la que ha decidit que Óscar i Maica s'uneixin i superin les seves diferències si volen arribar lluny en el concurs. "A apartar les diferències i a concursar", deia ella en descobrir que li tocava amb Landa.

"Enfocar-se en el passat només arruïna el teu present", insistia. Així i tot, i malgrat aquestes bones intencions, sembla que no serà fàcil que ambdós remin en la mateixa direcció.