Gerro d'aigua freda per a Joel Joan després de les últimes paraules de Mercè Martínez

Ser actriu no és fàcil. Almenys així ho assegura Mercè Martínez, una artista catalana que ha confessat un dels seus secrets en una entrevista amb Albert Om. En una sincera entrevista, la que fora una de les actrius de la sèrie Porca Misèria confirma la dificultat del seu pes en la seva professió.

Per a aquells que tenen un cos normatiu, és a dir, dins de la suposada norma perfecta, tot és més fàcil. Com a mínim, des de l'aspecte físic. Ara bé, per a aquells que tenen uns quilos de més, no tot el camp és orenga.

I això és el que li passa a Mercè Martínez qui, a més, es va engreixar per un dels seus treballs. La catalana va haver de pujar fins a 20 quilos en acceptar el seu paper en la sèrie catalana dirigida per Joel Joan. Ara, no pot baixar els números de la bàscula i creu que això és un impediment per treballar.

La sinceritat de Mercè Martínez

"Creus que si tinguessis 20 quilos menys tindries més feina", li pregunta Albert Om. Al que Mercè Martínez respon amb un rotund "segur". No obstant això, l'actriu admet que ha treballat molt, però que en el sector audiovisual l'estètica compta molt.

En aquest cas, compta en negatiu, ja que considera que si estigués més prima, la contractarien amb més facilitat. Més enllà d'acusar Joel Joan de la seva actual situació, Mercè Martínez assumeix la seva part de culpa. Ella mateixa confessa que va assumir aquesta responsabilitat en acceptar el paper en la sèrie.

El que potser no va pensar és que perdre aquests quilos de més no seria tasca fàcil. Als 48 anys, el cos de l'actriu ha travessat la maternitat i està en perimenopausa. Per tot això, reduir el pes no és sempre tan ràpid com molts creuen o pensen.

Un alt peatge a pagar

"Va ser una decisió meva, vaig apostar per aquell projecte", explica Mercè Martínez. Així que ara no li queda més que assumir el que ha passat i intentar buscar solucions. Tal com ella afirma en l'entrevista, feina no li falta, però potser podria tenir-ne més de la que registra.

Aquesta, sens dubte, és una realitat que pateix Mercè Martínez i moltes altres actrius del país. Així mateix, d'altres sectors professionals en què la imatge és quelcom molt important. "Ser dona és molt complicat", sentència entre rialles.