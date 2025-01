Comunicat sorpresa d'Óscar Landa i Ruvens, la ‘parella’ de ‘GH’: ‘Tots els dies’

L'amistat sorgida entre Óscar Landa i Ruvens en l'última edició de Gran Hermano continua donant de què parlar. Més de dues setmanes després de la final esperada, els seguidors de tots dos concursants continuen atents als seus moviments, en concret als seus nombrosos directes. Precisament en un dels vídeos més recents que han protagonitzat han reconegut que parlen "tots els dies".

Unes paraules que van servir de resposta a la insistent pregunta dels seus seguidors que volien saber si mantenen contacte diari.

Al llarg de la seva participació a Gran Hermano 19, Ruvens i Óscar van demostrar que la seva connexió era especial. Tots dos pertanyien al 'team blau' i van deixar a la vista una lleialtat irrompible malgrat les adversitats.

Óscar Landa i Ruvens confessen als seus seguidors que parlen diàriament

Van ser molts els rumors sobre que la seva relació podria ser més estreta, una mica més que una amistat. No obstant això, tots dos han recalcat que el seu vincle per ara no va més enllà. Cal recordar que durant la seva estada a la casa, Óscar va mostrar el seu desig de ser parella de Ruvens.

No obstant això, davant la negativa d'aquest, Landa va assegurar que en sortir de Gran Hermano aconseguiria que fossin parella. En els últims dies, els fans, que no perden l'esperança que finalment uneixin els seus camins, pregunten insistentment si els participants del reality de Telecinco han avançat en la seva relació.

La resposta d'ells deixant clar que parlen tots els dies podria voler dir que estan en el camí que alguna cosa més sorgeixi. Sense entrar a confirmar o desmentir si actualment són parella, el fet que parlin diàriament suposa que el vincle entre ells continua molt viu.

Els seus fidels s'aferren al fet que Ruvens sempre es va mostrar lleial a Óscar, a qui va defensar en no poques ocasions. Ara, fora del reality, tots dos mantenen un perfil públic que continua suscitant gran interès.

Óscar i Ruvens mantenen el seu vincle setmanes després que hagi finalitzat el reality

Cal recordar que Ruvens va fer un comunicat demanant el suport per a Óscar en la votació final del concurs. "L'únic que vull és que tota la gent que m'ha votat a mi agafi el mòbil per votar a Óscar corrent", va demanar. Tot i que finalment l'audiència va mostrar el seu suport a Juan, la veritat és que les paraules de Ruvens van deixar oberta la possibilitat que els seus sentiments poguessin anar més lluny.

La seva decisió de demanar públicament el suport per a Óscar va deixar entreveure la importància del seu company en la seva vida. Una demostració que el que van viure junts al concurs els va marcar. Una connexió única en què la confiança mútua va ser la nota predominant des del principi.

Caldrà esperar per veure si aquesta comunicació diària significa que entre ells, a més d'una consolidada amistat, hi ha alguna cosa més en forma de sentiments.