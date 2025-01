Àngels Barceló té una filla amb un periodista molt conegut i és idèntica a ella

Àngels Barceló ha construït una destacada trajectòria professional que la va portar a prendre decisions importants tant en l'àmbit laboral com personal. Encara que va començar la seva carrera a la seva ciutat natal, aviat es va traslladar a Madrid per emprendre nous projectes.

La periodista va prendre la difícil decisió de mudar-se a la capital espanyola quan la seva filla Clara tenia només tres anys. Aquest canvi va implicar deixar enrere el seu aleshores marit, Josep Morell, i la seva filla a Barcelona.

La distància i el temps van fer mossa en la seva relació, portant-los a una separació que ambdós van gestionar amb maduresa pel benestar de Clara. Àngels i Josep van aconseguir mantenir una relació cordial, prioritzant sempre l'estabilitat emocional de la seva filla.

Àngels Barceló i el seu possible romanç amb Javier Aroca

Després de la seva separació, es va arribar a vincular Barceló sentimentalment amb Javier Aroca, un periodista amb qui va compartir espais professionals en diverses ocasions. El cert és que la relació entre ambdós va generar especulacions.

Especialment després que apareguessin imatges junts en un context que va despertar rumors sobre la possible ruptura d'Aroca amb la seva aleshores parella. No obstant això, cap dels dos ha confirmat mai aquestes conjectures, mantenint la seva vida privada al marge del focus.

Clara, la filla d'Àngels Barceló que és idèntica a ella

Malgrat els constants intents d'Àngels per protegir la seva intimitat, alguns esdeveniments han posat la seva vida personal en el punt de mira. Un d'aquests moments va ocórrer recentment als Premis Ondas, on la periodista va aparèixer juntament amb la seva filla Clara i el seu exmarit.

Aquesta aparició pública va ser una mostra de la bona relació que mantenen com a família, malgrat els anys transcorreguts des de la seva separació.

La presència de Clara i Josep en aquest esdeveniment no només reforça la imatge d'harmonia entre ells. També demostra com Àngels ha sabut equilibrar la seva vida personal i professional, afrontant les dificultats amb enteresa.

Àngels Barceló i la seva filla Clara comparteixen un semblant que no passa desapercebut per a ningú. Amb trets gairebé idèntics i una connexió evident, mare i filla són com dues gotes d'aigua, reflectint no només la seva similitud física, sinó també la complicitat que les uneix.

Amb la seva trajectòria consolidada i un equilibri en la seva vida familiar, Àngels Barceló continua sent una figura destacada en el món del periodisme. La catalana continua mantenint la seva essència tant dins com fora dels focus.