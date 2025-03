Ja és oficial: l'entorn de David i Victoria Beckham confirma el secret a veus

L'entorn de David Beckham i Victoria Beckham acaba de confirmar el gran secret del matrimoni: on viuen en realitat. Tal com s'ha pogut saber, l'exfutbolista i l'ex Spice Girl resideixen als Cotswolds, una regió rural del sud d'Anglaterra. A més, també s'ha revelat que la luxosa propietat està valorada en 12 milions d'euros.

Va ser el 2016 quan David i Victoria van decidir establir-se de manera definitiva a la campinya anglesa. Una zona envoltada de cases de pedra i un paratge natural on gaudir d'un ambient tranquil i relaxat. Malgrat la seva fama, el matrimoni s'ha fos amb l'entorn respectant-lo i adaptant la seva vivenda amb decoració campestre.

Surt a la llum el secret de David Beckham i Victoria Beckham

David Beckham i Victoria Beckham són un dels matrimonis més reconeguts internacionalment. La seva relació és, a més, una de les que estan més consolidades en el paper couché. Junts han format una bonica i sòlida família procurant no deixar-se arrossegar per la fama.

Malgrat voler portar una vida tan discreta com sigui possible, l'entorn de David i Victoria ha revelat el seu secret: on resideixen. A través de les xarxes socials, els Beckham comparteixen la seva vida en un entorn on prima la natura. Això ha fet que molts es preguntin, quin és el lloc exacte on poder trobar els Beckham.

El secret ha estat revelat i els dubtes esvaïts i ara se sap que el matrimoni resideix als Cotswolds. Es van mudar allà el 2016, després d'haver viscut a Londres. A més, també s'ha sabut que la propietat està valorada en 12 milions d'euros.

La casa es troba en un entorn envoltat de verds turons, rius i antics pobles de pedra. Els Beckham van triar aquesta zona, coneguda pel seu paisatge pintoresc i el seu ambient serè. A més, la zona està designada com a Àrea d'Extraordinària Bellesa Natural (AONB).

Encara que David i Victoria poden presumir de luxes i excentricitats, la veritat és que han sabut respectar l'entorn natural en què viuen. La decoració de la casa manté un estil campestre, respectant l'essència del lloc. Les parets de pedra i detalls com les xemeneies s'integren perfectament amb el paisatge.

Així viuen David Beckham i Victoria Beckham, en plena natura i envoltats de gallines

La casa de David i Victoria és una de les més valorades dins dels Cotswolds. I això que compten amb veïns com Hugh Grant o Kate Winslet. No en va, la seva propietat compta amb una àmplia superfície i diverses comoditats que complementen el seu estil de vida saludable.

Entre elles, hi ha una sauna, que David utilitza diàriament, seguida d'un bany d'aigua gelada. Aquest ritual el realitza al matí per mantenir-se en forma. A més, la casa té un hort propi, on cultiven verdures i crien gallines.

Això els proporciona productes frescos i ecològics que gaudeixen en la seva dieta diària. Un camp de futbol també forma part de la propietat, una cosa imprescindible per a David Beckham. Encara que ja no juga professionalment, gaudeix d'aquest espai per jugar amb els seus fills.

Quant a l'interior de la casa, aquesta té 12 habitacions, incloent-hi cinc dormitoris, un gimnàs, una sala de jocs, un cinema, entre altres. La decoració és elegant i sofisticada, amb mobles antics, obres d'art i elements de disseny modern.

La parella va comprar la casa el 2016 per 6,15 milions de lliures, el que equival a 7,2 milions d'euros. Ara, el preu ha augmentat de manera considerable i està valorada en 12 milions. Tot això gràcies al bon gust de David i Victoria que han convertit la propietat en una meravella de l'arquitectura i el disseny.