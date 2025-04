Una nova informació deixa Meghan Markle assenyalada: Harry ja ho sap

La fundació Sentebale, creada pel príncep Harry, està passant per un moment difícil. Després de la sortida d'importants patrocinadors i els conflictes dins de l'organització, la seva situació financera ha empitjorat. La partida de Harry del Regne Unit i la creixent desconnexió amb la fundació han marcat aquest complicat capítol.

La pèrdua de suport financer

Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale, va revelar que la fundació ha patit una important pèrdua d'ingressos. Això es deu a la sortida de Harry del Regne Unit, ja que aquesta va coincidir amb la pèrdua de diversos patrocinadors.

“Vam perdre molts patrocinadors i famílies que solien contribuir”, va afirmar Chandauka. Els problemes financers de la fundació no van ser abordats de manera efectiva en les reunions internes del consell, cosa que va empitjorar la situació.

L'impacte de la 'marca Sussex'

La relació de Harry i Meghan amb la fundació s'ha vist enterbolida per la constant controvèrsia mediàtica al seu voltant. Segons Chandauka, aquesta “toxicitat” ha afectat la imatge de Sentebale. Els donants es van distanciar, preocupats pels escàndols familiars més que per les causes que recolzava la fundació i això ha dificultat la capacitat de l'organització per atreure nous fons.

Tensions dins de l'organització

A més dels problemes financers, la fundació ha experimentat tensions internes. Chandauka va mencionar que Harry va intentar augmentar el seu control sobre l'organització, cosa que va causar friccions amb altres membres del consell. Aquesta situació va provocar una major divisió i una sensació de pèrdua de poder dins de l'organització.

La relació entre el personal del Regne Unit i l'equip de Lesotho també va ser problemàtica, ja que van sorgir desacords sobre com gestionar els projectes. “Hi va haver una pèrdua de poder dins del consell”, va indicar Chandauka, destacant les dificultats per prendre decisions clau.

El futur incert de Sentebale

Encara que Sentebale segueix endavant amb la seva missió de donar suport als afectats pel VIH i la SIDA, el seu futur està en dubte. La falta de suport financer i les disputes internes han generat incertesa. Alguns membres del consell han dimitit, cosa que podria ser positiva a llarg termini si la fundació supera aquests obstacles.

El desafiament per a Sentebale ara és trobar un camí clar, amb la participació activa de Harry i Meghan o sense. Malgrat els problemes, la fundació encara té el potencial d'aconseguir grans canvis, però necessitarà estabilitat per fer-ho.