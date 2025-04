Nou revés per a Guillem i Harry: la seva mare Lady Di estaria trencada

David Sassoon, el dissenyador que va ajudar a donar forma a la imatge de Diana de Gales durant els seus primers anys com a princesa, ha mort als 92 anys. Al capdavant de la prestigiosa casa Bellville Sassoon, Sassoon va ser testimoni i arquitecte d'una transformació que va impactar en la moda i que també va canviar la percepció pública de la família reial britànica als anys 80.

Una carrera marcada per l'alta costura i la reialesa

La història de Sassoon en la moda va començar el 1958, quan es va unir al taller de Belinda Bellville i, junts, van convertir el seu saló en un referent de la moda aristocràtica. El que no imaginava aleshores era que una jove tímida de 19 anys canviaria la seva vida per sempre. Aquella jove era Diana Spencer, encara desconeguda per a molts.

La seva primera trobada va ser, curiosament, un malentès: Diana va entrar al local buscant un vestit d'ivori, però no va ser reconeguda per la dependenta, qui li va recomanar visitar Harrods. Allà va acabar comprant el famós vestit blau amb el qual va aparèixer al costat de Carlos en el seu anunci de compromís. Va ser la mare de David Sassoon, clienta habitual, qui va convèncer la futura princesa de tornar i, des de llavors, la relació entre dissenyador i musa es va tornar inseparable.

L'inici d'un vincle personal i professional

El primer encàrrec va ser un conjunt rosa amb volants que Diana va portar en partir de lluna de mel. Aquella peça va ser el començament d'una col·laboració duradora que va portar Sassoon a convertir-se en el seu modista personal, treballant des del Palau de Kensington. Més de 60 dissenys va dur a terme per a ella, tots pensats per reflectir el seu paper públic i la seva evolució personal.

Sassoon va presenciar de prop la pressió que patia la princesa: “Els periodistes l'assetjaven constantment”, recordava. Per protegir la seva privacitat, usaven el nom en clau “Miss Buckingham”. Enmig del frenesí mediàtic, ell es va convertir en un suport silenciós, vestint una dona que volia dir alguna cosa amb la seva roba.

El dissenyador valorava la seva elegància natural: “Tenia un físic molt bell, la seva pell permetia treballar amb molts colors”, deia. Però més enllà de l'aspecte, Diana trencava motlles. Va ser la primera royal a assistir a actes oficials amb pantalons, evitava els guants i no sempre usava barret, quelcom inusual per a l'època.

Més enllà de Lady Di: un llegat d'estil

La influència de Sassoon no es va limitar a Diana, ja que també va dissenyar per a altres dones de la família reial, com la princesa Margarida i la princesa Anna. No obstant això, va ser amb Lady Di on va assolir el seu major reconeixement. Junts, van crear una imatge que encara avui és recordada per la seva elegància i atreviment.

David Sassoon no només va vestir una princesa, va contribuir a definir una figura que es convertiria en icona mundial. El seu llegat segueix viu en cada foto, en cada aparició pública i en cada homenatge a la inoblidable Diana de Gales. Ara, els prínceps Guillem i Harry ploren la mort d'algú que va ser tan important per a la seva mare.