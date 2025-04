Meghan Markle en problemes: la notícia que ni el príncep Harry pot tapar

En un sol cop de titulars, Meghan Markle i el príncep Harry han tornat a ocupar la conversa pública, cadascun pel seu compte i a ambdós costats de l'Atlàntic. Mentre ella llança la seva nova marca amb productes casolans i un pòdcast, ell protagonitza una escena judicial a Londres per la seva batalla legal per seguretat. Dos escenaris diferents, una mateixa estratègia: seguir sent el centre d'atenció.

Harry torna a Londres amb reclamacions

El duc de Sussex va reaparèixer al Regne Unit, aquesta vegada als Reials Tribunals de Justícia: el seu objectiu és que l'Estat cobreixi la seva seguretat personal durant les seves visites. Després d'abandonar les seves funcions reials el 2020, la seva protecció finançada per l'erari va ser retirada. I això és just el que reclama: tornar a comptar amb escortes pagats pels contribuents britànics.

Segons la seva advocada Shaheed Fatima, tant ell com Meghan Markle es van veure "forçats a retirar-se" de la família reial per falta de suport institucional. La lletrada fins i tot va afirmar que Harry va ser “tractat de forma desigual” i que mai es va discutir formalment la seva situació. Ni tan sols després d'amenaces directes com la del grup Al Qaeda, que hauria cridat a assassinar el príncep.

A l'audiència, els reporters van captar un gest revelador: Harry, visiblement molest, va llançar el seu bolígraf a terra i després va escriure un missatge urgent en una nota que va passar a la seva advocada. Un moment tens en una batalla legal que no ha acabat.

Meghan Markle canvia de rumb i es reinventa

Mentrestant, a Montecito, Meghan va estrenar el seu nou pòdcast Confesions d'una fundadora femenina, entrevistant Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble. La duquessa també va parlar de la seva emprenedoria As Ever, una marca amb productes alimentaris senzills però acuradament presentats. Durant l'episodi, va esmentar que havia patit preeclàmpsia postpart, encara que no va especificar amb quin dels seus fills.

L'entrevista, lluny de ser una trobada inspiradora entre dones emprenedores, va ser vista per molts com un espai buit i va semblar una xerrada entre dues figures privilegiades gaudint del seu estatus. "Ella és una de les meves amigues més properes", va dir Meghan sobre Whitney. El to de la conversa va girar més al voltant de caixes, embalatges i essències que a consells reals de negocis.

Mentre Harry lluita per la seva protecció i Meghan per posicionar la seva marca, la imatge d'ambdós continua generant controvèrsia. L'advocada de Harry va insistir que la seva sortida de la monarquia no va ser voluntària. Però al mateix temps, ells no han deixat de construir el seu propi imperi des de Califòrnia.

De la filantropia als productes gourmet

Cinc anys enrere, quan van renunciar als seus rols oficials, ho van fer amb el discurs de voler canviar el món. Avui, els seus plans semblen girar més al voltant de projectes personals que a causes globals, encara que hi ha excepcions. Després del seu pas per Londres, Harry va viatjar a Ucraïna per reunir-se amb soldats ferits, en el marc del seu treball amb els Jocs Invictus.

Aquest tipus de gestos encara reflecteixen el seu compromís, encara que es veuen enfosquits pels llançaments comercials i els plets per escortes. El contrast entre el seu antic missatge altruista i les seves accions actuals no ha passat desapercebut.

La percepció pública dels Sussex continua dividint-se. Per a uns, continuen sent víctimes d'una institució que no els va comprendre i, per a altres, han passat de buscar justícia a vendre melmelades. I entre aquestes dues visions, Meghan Markle i el príncep Harry continuen traçant el seu camí, polèmic i molt visible.