Comunicat d'Amelia Bono, l'antiga nora de Raphael: 'Fins ben aviat'

Amelia Bono ha començat l'any de la millor manera possible. La que fora nora del cantant Raphael gaudia juntament amb el seu germà i els seus fills d'un viatge a Baqueira Beret. La influencer compartia imatges de la seva estada a la neu: "Morning, fins ben aviat, Baqueira", escrivia com a comiat al costat d'una imatge del seu reflex al mirall.

Al llarg dels dies que ha estat a l'estació d'esquí, la filla de José Bono ha lluït diferents looks. Vestits que han estat molt aplaudits i comentats pels seus fidels.

Com un afavoridor mono vermell ideal per esquiar que acompanyava amb unes ulleres protectores del mateix to. Però també ha mostrat conjunts amb els quals ha fet front al fred, com un gran abric de pèl combinat amb un barret cowboy, així com un cridaner anorac platejat.

Amelia Bono ha deixat clar que no trigarà a tornar a Baqueira Beret

"Tornaré", finalitzava el missatge amb el qual l'ex de Manuel Martos confirma que tornarà a Baqueira abans que finalitzi la temporada hivernal. Amelia no ha amagat tampoc el lloc on ella i la seva família s'han allotjat.

Una elegant cabana de fusta en la qual no faltava ni un sol detall. A l'interior, a més, han combatut les baixes temperatures amb una agradable xemeneia. L'empresària també ha pujat al seu mur instantànies de les vistes, paratges coberts de neu que semblen trets d'una postal.

La madrilenya ha començat l'any d'una manera molt diferent de com ho va fer l'anterior. Llavors, la filla de l'expresident del Congrés i el seu encara marit viatjaven fins a Roma acompanyats dels seus fills per acomiadar el 2024. Pocs podien aventurar llavors que poques setmanes després el matrimoni anunciaria la seva ruptura definitiva.

Va ser al febrer quan la parella va confirmar que prenien camins separats després de 15 anys d'unió. Malgrat aquesta circumstància, Amelia i Manuel tenen una excel·lent relació pel benestar de la família que junts han format.

L'ex de Manuel Martos està centrada en la seva faceta d'empresària i influencer

Passats aquests mesos, Amelia està centrada en la seva família i en la seva faceta com a influencer. Allunyada del focus mediàtic, i centrada en la seva tasca a les xarxes socials, l'exnora de Raphael sovint mostra els seus estilismes a les xarxes.

Si bé no va voler entrar en detalls sobre els motius de la seva ruptura matrimonial, Bono compartia al seu mur un discurs que va donar Pablo Motos a El Hormiguero. Una reflexió sobre el destí en la qual el presentador valencià convidava al fet que cadascú trobi el seu camí. "És fer el que has de fer per arribar a ser tu mateix", suggeria el comunicador.

Precisament això és el que la filla de José Bono ha fet. La influencer va fitxar fa uns mesos per una agència de representació, deixant clar que vol treure el màxim partit a les seves xarxes socials.

A més, gaudeix de la seva família i dels seus amics. Una felicitat que no amaga i de la qual fa partícips a aquells que la segueixen a les xarxes.