Ningú esperava l'última confessió de Guillermo Furiase, el fill de Lolita Flores

Guillermo Furiase, el fill de Lolita Flores, ha sorprès a tothom amb la seva confessió: que té bona relació amb Juan y Medio. Ningú no s'esperava una confirmació tan clara, perquè el jove sempre ha procurat estar al marge de la vida sentimental de la seva mare. No obstant això, les últimes declaracions del presentador i de Lolita han fet que Guillermo faci un pas endavant.

A més, Furiase també s'ha pronunciat sobre la recent polèmica per les declaracions del nuvi d'Ágatha Ruiz de la Prada. “No sé qui és Patón, un que serveix ‘Patón’, o ‘patán’”, ha dit bromejant amb el cognom de l'advocat.

Guillermo Furiase, fill de Lolita Flores, sorprèn trencant el seu silenci

Fins al moment, Guillermo Furiase era el gran desconegut dels fills de Lolita Flores. La seva germana Elena és de sobres coneguda en el món de la interpretació, però Guillermo ha romàs en un discret segon pla. Fins ara, quan l'actualitat col·loca Lolita en el focus per dos motius: la seva polèmica amb Ágatha i el ressorgir de Juan y Medio.

Sobre aquest últim, ningú no s'esperava la confessió que ha fet Guillermo: que té bona relació amb el presentador. “Amb la gent que té bon tarannà i bona gent, cal tenir bon rotllo sempre”, ha dit. Unes paraules amb les quals confirma que, malgrat no tenir una relació sentimental amb Lolita, Juan segueix molt present en les seves vides.

Fins al moment, Guillermo ha romàs en un discret segon pla sense intenció d'acaparar l'interès mediàtic. Encara que prové d'una de les famílies més conegudes del nostre país, el fill de Lolita ha anat forjant el seu camí lluny del seu cognom. Motiu pel qual encara ha cridat més l'atenció després de parlar sobre les últimes polèmiques que han esquitxat la seva mare.

El jove músic no només ha confirmat l'afecte que li té a Juan y Medio, també ha parlat sobre Ágatha Ruiz de la Prada. Concretament, sobre José Manuel Díaz Patón, el nuvi advocat de la dissenyadora que va dir que Lolita “busca la fama”.

Guillermo Furiase surt en defensa de Lolita Flores

Les declaracions de Patón sobre Lolita han provocat una reacció unànime a la premsa. Dir que “busca la fama”, és del tot surrealista, ja que l'actriu no necessita valdre's de polèmiques per generar interès.

Guillermo, el fill de Lolita, tampoc no ha escapat a la controvèrsia i no ha pogut evitar sortir en defensa de la seva mare. “El que m'ha fet gràcia és que digui «aquesta noia, Lolita Flores, va a buscar la fama», sembla el dia de la innocentada”, va comentar.

A més, entre rialles va reconèixer no tenir ni idea de qui era el nuvi de Ruiz de la Prada. “No sé qui és Patón, un que serveix ‘Patón’, o ‘patán’”, ha assenyalat. No obstant això, lluny d'agitar els ànims, Guillermo ha volgut temperar-los i evitar que la polèmica s'estengui.

Amb un gran somriure, va enviar una salutació a Ágatha amb missatge inclòs. “Que visqui la pau, que visquin els gitanos i que visqui tothom!”, ha assenyalat.

Polèmiques a part, el cert és que Guillermo és l'únic membre del clan Flores que menys ha volgut cridar l'atenció de la premsa. El seu únic interès ha estat centrar-se en la seva carrera artística i no valdre's dels seus cognoms per destacar. I això que resulta impossible no recordar-se del gran Antonio Flores només de veure'l, pel seu evident semblant.

“És el meu oncle i ens assemblem perquè la sang hi és, però som persones diferents, amb estils diferents”, admetia en una entrevista per a La Vanguardia. Tampoc no és el seu estil entrar en controvèrsies, per això ha sorprès amb les seves últimes declaracions. Això sí, sempre des de l'educació i amb molt d'humor.